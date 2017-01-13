Хогланд: Любое насилие затягивает урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд с нетерпением ждет регионального визита, чтобы услышать позиции сторон нагорно-карабахского конфликта. Об этом дипломат сообщил в интервью «Арменпресс», подчеркнув свое намерение работать в тесном контакте со своими коллегами-сопредседателями Минской группы, чтобы побудить стороны конструктивно участвовать в поиске путей продвижения вперед.

«Со своей стороны, я знаю, что правительство США по-прежнему привержено мирному урегулированию при посредничестве стран-сопредседателей», - сказал Хогланд.

Сопредседатели Минской группы в распространенном 9 января заявлении избежали адресных оценок в связи с совершенной 29 декабря диверсионной попыткой Азербайджана на армяно-азербайджанской границе, около армянского села Чинари.

На вопрос «Арменпресс», насколько эффективны безадресные объявления в контексте урегулирования конфликта, новоназначенный американский сопредседатель ответил: «Сопредседатели Минской группы в заявлении от 9 января призвали стороны воздержаться от применения силы и строго соблюдать договоренности, достигнутые в ходе встреч на высшем уровне в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году. Любое насилие затягивает урегулирование и продлевает страдания всех народов региона. Конечной целью должно быть утверждение мира и процветание для всех народов региона».

Касаясь вопроса включения представителей Нагорного Карабаха в переговорный процесс в качестве полноправного участника переговоров, Хогланд сказал, что лично не прогнозирует каких-либо радикальных изменений в ближайшем будущем. «Я хочу подчеркнуть, что сопредседатели заявляли ранее, что мы понимаем важность того, чтобы услышать мнения всех сторон конфликта, в том числе Нагорного Карабаха. Вопрос о том, как включить эти мнения в процесс переговоров, сопредседатели продолжают обсуждать со сторонами».

На вопрос, планируют ли сопредседатели посетить регион в ближайшие месяцы, американский посредник ответил: «Мои коллеги-сопредседатели и я проводим консультации, чтобы найти наиболее подходящее время для нашего следующего визита в регион. Я лично очень жду этого визита, чтобы лично услышать мнения всех сторон».

На вопрос о том, когда планируется провести встречу президентов Армении и Азербайджана, Хогланд ответил: «Сопредседатели готовы работать со сторонами в любом формате, который может привести к прочному урегулированию. Мы по-прежнему призываем президентов и министров иностранных дел встретиться при первой же возможности для продолжения важной дискуссии по ключевым вопросам, в том числе о важности соблюдения режима прекращения огня и предпринимаемых шагах по полному осуществлению решений, принятых в Вене и Санкт-Петербурге».