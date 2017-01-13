«Наследие» продолжает активные обсуждения вокруг возможного блока

Партия «Наследие» продолжает активные обсуждения вокруг участия в предстоящих парламентских выборах широким блоком. Встречи начал лидер партии Раффи Ованнисян, продолжил их заместитель председателя партии Армен Мартиросян, и уже в ближайшие дни, после возвращения Ованнисяна из США, «Наследие» примет соответствующее решение.

По словам Армена Мартиросяна, они должны создать такое объединение, чтобы люди увидели, что есть группа борющихся. Хотя зампред «Наследия» и не называет имен, но и не отрицает, что в этой группе могут быть также бывшие министры обороны и иностранных дел Сейран Оганян и Вардан Осканян.

Не означает ли это сотрудничества с соучастниками виновных в событиях 1 марта 2008 года? На вопрос в связи с звучащей по этому поводу в СМИ и соцсетях критикой Армен Мартиросян ответил так: «Я буду очень рад, если кто-нибудь представит один или хотя бы полфакта о том, что Вардан Осканян дал приказ стрелять. Я немедленно принесу извинения нашим гражданам и представителям политического поля и, естественно не буду вести с ним никаких дискуссий».

На замечание, что Осканян в то время был представителем политической власти и после известных событий даже не подал в отставку, Армен Мартиросян ответил так: «По сути, можно сказать, что кроме «Наследия», все были во власти какое-то время… также и Сейран Оганян… теперь выходит, что я их адвокат? Я считаю, что они сами скажут, когда принимали участие в операции, какой приказ получили, какой приказ исполнили, руководствовались законом или нет».

В своем выступлении по телевидению в 2008 году Сейран Оганян, в частности, сказал, что даже в случае выхода людей на улицу небольшими группами по отношению к ним могут быть приняты меры, поскольку они будут рассматриваться как участники массовых беспорядков. Армен Мартиросян помнит это выступление и в связи с ним призывает вызвать самого Сейрана Оганяна и попросить у него объяснения.

«Для меня не это заявление Сейрана Оганяна является препятствием, а пройденный им путь воина-освободителя, солдата дает надежду, что он также обеспокоен сложившейся в стране ситуацией», - добавил зампред «Наследия».

На напоминание о том, что именно Раффи Ованнисян требовал отставки Сейрана Оганяна, обвинял его в фальсификациях на выборах, например, после конституционного референдума заявил, что Оганян участвовал в государственном преступлении, направлял солдат участвовать в голосовании, Армен Мартиросян ответил: «Я вновь, похоже, выступаю в роли адвоката, я говорю, что вместе со всеми теми людьми, которые готовы бороться против этой системы, которые хотят коренным образом изменить ситуацию в стране, я должен попытаться вести борьбу для вывода страны из этого кризиса».

На уточняющий вопрос, значит ли это, что такое сотрудничество возможно, «даже если они были вовлечены в процесс фальсификации президентских выборов 2013 года, как заявил о Сейране Оганяне Раффи Ованнисян», Мартиросян ответил: «Пусть ответы на эти вопросы публично даст господин Оганян. Я не собираюсь входить вместе с ними в одну партию, не собираюсь вести с ними бизнес. Я, как представитель независимой политической единицы, пытаюсь вместе с другими субъектами бороться, в результате борьбы пытаюсь изменить ситуацию в стране».

Тем не менее, по вопросу сотрудничества с Сейраном Оганяном и Варданом Осканяном внутри «Наследия» существуют серьезные разногласия. Заруи Постанджян, в частности, категорически против того, чтобы идти на выборы единым списком с этими деятелями. «Если они скажут: да, мы были соучастниками и готовы сесть на скамью подсудимых, пусть над нами вершится справедливый суд, пусть суд решит, в какой степени мы виновны, тогда я всех смогу выслушать и сказать: приходите, мы вместе пойдем на войну – разрушить эту систему», - ранее в беседе с Радио Азатутюн сказала Постанджян.

Между тем, Армен Мартиросян не видит здесь проблемы. «Будет очень хорошо, пусть у нас будет справедливая система правосудия, пусть они дадут показания. И если в этих показаниях будет что-то, что сделает их виновными, пусть дадут ответ в суде. Сначала мы должны создать возможность для справедливого судебного разбирательства, и только потом говорить человеку: иди и дай ответ», - сказал Мартирсоян.

А возникшие внутри партии разногласия, по его мнению, «будут спокойно улажены» - путем обсуждений и голосования, как это было всегда.

Пока не разрешилась и ситуация вокруг члена правления партии «Наследие» Анаит Бахшян. Она пока не комментирует слухи о своем выходе из партии. Известно, что Бахшян получила приглашение от нескольких партий, в том числе от возглавляемой Эдмоном Марукяном «Просвещенной Армении», вступить в их ряды.

Армен Мартиросян в этой связи сказал: «Если она предпочтет продолжить свою деятельность в составе другой политической единицы, мы ей всего лишь пожелаем всего хорошего, никакого отрицательного слова не скажем».