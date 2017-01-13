Карен Карапетян «после 2018 года не будет премьер-министром, если у него не будет такой возможности»

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня на пресс-конференции заявил, что после 2018 года не будет премьер-министром, если у него не будет такой возможности.

Между тем, всего месяц назад на встрече с руководителями СМИ Карапетян подчеркнул, что после 2018 года видит себя на должности премьер-министра, если возглавляемое им правительство будет эффективным.

По положению новой Конституции, которое вступит в силу с апреля 2018 года, премьер-министр должен быть не только гражданином Армении, но и постоянно проживать в стране в течение последних четырех лет.

Между тем, в опубликованной на сайте правительства биографии премьер-министра Карена Карапетяна указано, что он с 2011-го по 2016 год занимал высокопоставленные должности в компании «Газпром», следовательно, можно предположить, что в течение последних пяти лет он в Армении не проживал.

Сегодня мы поинтересовались у Карена Карапетяна, есть ли необходимые правовые основания для того, чтобы и после апреля 2018 года он мог занимать пост премьер-министра.

«Когда наступит 18-й год, тогда и поговорим. Буду я премьер-министром или не буду, Вас этот вопрос больше всего волнует в данный момент? Есть ясность, идем вперед. Если у меня не будет возможности, значит, не буду. Настроен ли я быть? Если мы будем эффективно работать, да, если работа будет эффективной и если на апрельских выборах Республиканская партия победит, - ответил премьер-министр, добавив: - Если учитывать все возможные интерпретации ответа на этот вопрос, то не следует отвечать на этот вопрос, потому что вы как угодно можете вырвать из текста какую-то часть и интерпретировать ее».

Что касается предстоящих в апреле этого года парламентских выборов, то премьер-министр не уточнил, будет ли он включен в избирательный список правящей Республиканской партии Армении (РПА).

«В последние пять лет я являюсь гражданином Армении, жил за пределами Еревана. Соответствует ли количество прожитых мною здесь дней рамкам ограничения для того, чтобы я был в списке Республиканской партии или нет? Я не знаю ответа на этот вопрос. Но если не соответствует, то в списке меня не будет», - заявил Карен Карапетян.

Отметим, что в соответствии с 48-й статьей измененной в 2015 году Конституции Армении, депутатом может быть избран любой человек, достигший 25-летнего возраста, в течение последних четырех лет являющийся лишь гражданином Республики Армения, в течение последних четырех лет постоянно проживающий в Республике Армения, имеющий право голоса и владеющий армянским языком.

На вопрос одного из журналистов о том, как он сможет убедить людей голосовать за Республиканскую партию, премьер-министр ответил так: «Как я буду вести агитацию? Своей работой. Агитацией является моя работа, буду работать».