Наира Зограбян: Премьер не позволил РПА совершить подлог, и его не будет в списке кандидатов

Премьер-министра Карена Карапетяна не будет в списке кандидатов от правящей Республиканской партии Армении (РПА) на предстоящих парламентских выборах. Такое убеждение в беседе с Радио Азатутюн сегодня высказала председатель партии «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян.

Зограбян подчеркнула, что сам Карен Карапетян не позволил правящей партии совершить подлог в его пользу, а именно: подготовить справку о том, что в течение последних четырех лет он проживал в Армении.

Отметим, что в соответствии с 48-й статьей измененной в 2015 году Конституции Армении, депутатом может быть избран любой человек, достигший 25-летнего возраста, в течение последних четырех лет являющийся лишь гражданином Республики Армения, в течение последних четырех лет постоянно проживающий в Республике Армения, имеющий право голоса и владеющий армянским языком.

Между тем, в опубликованной на сайте правительства биографии премьер-министра Карена Карапетяна указано, что он с 2011-го по 2016 год занимал высокопоставленные должности в компании «Газпром», следовательно, можно предположить, что в течение последних пяти лет он в Армении не проживал.

На состоявшейся сегодня пресс-конференции Карен Карапетян не стал отрицать того факта, что не проживал в Армении. Но, по утверждению лидера ППА, если бы это не было решением Карапетяна, республиканцы смогли бы доказать даже то, что он жил на Марсе.

«Карен Карапетян прекрасно понял, что если он позволит РПА пойти на такой откровенный подлог для него, то все то, что было сказано им за это время, обнулилось бы. Определенно, это было личным решением Карена Карапетяна не допустить, чтобы РПА совершила очередную фальсификацию…Определенно, Карена Карапетяна в пропорциональном списке Республиканской партии не будет», - отметила Наира Зограбян.

Отметим, что Карен Карапетян может и не быть в списке кандидатов в депутаты, но по-прежнему оставаться кандидатом на пост премьер-министра после выборов 2017 года, о чем говорил также президент Серж Саргсян.

Соответствующее положение измененной Конституции, согласно которому премьер-министр также должен в течение последних четырех лет проживать в Армении, вступит в силу только после 2018 года. Тем не менее, лидер ППА Наира Зограбян советует не торопиться в вопросе премьера, поскольку она считает, что после выборов в Армении могут сложиться совсем другие реалии.

По словам Зограбян, это может в большой степени зависеть от предстоящего решения бывшего лидера ППА Гагика Царукяна по вопросу о его возвращении в активную политику. Она предположила, что Царукян может официально заявить о своем решении по этому поводу, в том числе и по формату участия в выборах, уже в начале следующей недели.