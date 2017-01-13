Премьер: Если количество прожитых мною в Армении дней не будет соответствовать требованиям, в списке кандидатов РПА меня не будет

Премьер-министр Карен Карапетян не будет включен в пропорциональный список правящей Республиканской партии Армении (РПА) на парламентских выборах 2 апреля, если количество дней, прожитых им в Армении, не будет соответствовать требованиям Избирательного кодекса. Об этом заявил сам глава правительства на сегодняшней пресс-конференции.

«В последние годы я являюсь гражданином Армении, жил за пределами Еревана. Соответствует ли количество прожитых мною здесь дней рамкам ограничения для того, чтобы я был в списке Республиканской партии или нет? Я не знаю ответа на этот вопрос. Но если не соответствует, то в списке меня не будет», - заявил Карен Карапетян.

Отметим, что в соответствии с 48-й статьей измененной в 2015 году Конституции Армении, депутатом может быть избран любой человек, достигший 25-летнего возраста, в течение последних четырех лет являющийся лишь гражданином Республики Армения, в течение последних четырех лет постоянно проживающий в Республике Армения, имеющий право голоса и владеющий армянским языком. Между тем, в опубликованной на сайте правительства биографии премьер-министра Карена Карапетяна указано, что он с 2011-го по 2016 год занимал высокопоставленные должности в компании «Газпром», следовательно, можно предположить, что в течение последних пяти лет он в Армении не проживал.

На вопрос одного из журналистов о том, как он сможет убедить людей голосовать за Республиканскую партию, премьер-министр ответил так: «Как я буду вести агитацию? Своей работой. Агитацией является моя работа, буду работать».