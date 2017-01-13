Правительство упразднило компанию, ответственную за армяно-иранскую железную дорогу

Сегодня, спустя восемь лет после того, как президент Армении Серж Саргсян пообещал построить в ближайшие годы армяно-иранскую железную дорогу, правительство в рамках оптимизации упразднило компанию, осуществляющую контроль в отношении проектирования и строительства этой железной дороги.

На сегодняшнем заседании правительства министр транспорта, связи и информационных технологий Ваган Мартиросян отметил, что в результате упразднения ЗАО «Дирекция по строительству железной дороги» и вследствие сокращения 13 штатных единиц и одного транспортного средства будет сэкономлено около 35 млн драмов.

По завершении заседания правительства министр подчеркнул, что упразднение компании вовсе не означает, что правительство отказывается от строительства армяно-иранской железной дороги. «Потому что в составе министерства действует железнодорожное управление, эти функции может выполнять данное управление», - пояснил он.

Примерно месяц назад на встрече с журналистами Ваган Мартиросян заявил, что в деле строительства армяно-иранской железной дороги нет какого-либо значительного прогресса, пока лишь проводятся обсуждения с потенциальными инвесторами.

Сегодня выяснилось, что спустя восемь лет после вышеупомянутого обещания президента Саргсяна не готов даже окончательный проект железной дороги. «По приблизительным расчетам, [на строительство потребуется] около 3,2 млрд долларов. Но это очень грубый расчет, потому что пока нет окончательного проекта», - заявил министр.

На вопрос Радио Азатутюн, почему спустя восемь лет после заявления президента не готов даже окончательный проект, министр ответил: «Потому что инвестор, который должен вложить средства, должен разработать удобный для себя проект».

В октябре 2008 года в своем обращении к народу и Национальному собранию тогда еще недавно избранный президент Армении Серж Саргсян пообещал: «В течение предстоящих лет начнется строительство железной дороги Иран-Армения».

Армяно-иранская железная дорога была одним из трех предложенных Саргсяном крупных проектов. Спустя несколько месяцев также должно было начаться строительство новой атомной станции, а создаваемый Всеармянский банк должен был финансировать крупномасштабные проекты. Ни одна из этих инициатив не была реализована.

В последнее время даже высокопоставленные представители власти выразили сомнение в том, что в ближайшем будущем возможно строительство армяно-иранской железной дороги.

В феврале 2015 года на заседании правительства тогдашний премьер-министр Овик Абрамян, обратившись к тогдашнему министру транспорта и связи Гагику Бегларяну, спросил: «Бегларян, у нас вообще есть надежда в этом вопросе?»

Компания «Дирекция по строительству железной дороги» в течения примерно пяти лет своего существования получила из госбюджета 185 млн драмов. Мы поинтересовались у министра Ваана Мартиросяна, что сделала компания на эти 185 млн драмов.

«Она работала не бессмысленно. Она провела работы, обсуждения. За это время у нас появился договор с одним концессионным управляющим, который провел исследования на предмет того, сколько нужно тоннелей и мостов… Я не могу оценивать – много это или мало за 185 млн, но работы были проведены», - ответил Мартиросян.

На вопрос, если правительство не хочет платить зарплату даже 13 сотрудникам для реализации строительства армяно-иранской железной дороги, означает ли это, что оно считает нереалистичным строительство этой железной дороги в ближайшем будущем, министр ответил: «Я не могу назвать сроки, но эта программа находится под контролем правительства».

По словам министра, по предварительным расчетам, инвестор окупит свои вложения в размере 3,2 млрд долларов примерно за 22 года.

По словам экономического комментатора Айка Геворкяна, у армяно-иранской железной дороги нет экономической обоснованности и в ближайшие десятилетия она вряд ли будет построена. «Грузооборот, пассажирооборот, который может обеспечить эта железная дорога, крайне мал, чтобы убедить инвестора вложить в нее эту огромную сумму. Те расчеты, которые сегодня представляются, что за 22 года он окупит свои расходы и после этого заработает с прибылью, не внушают доверия», - сказал Геворкян.