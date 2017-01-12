Спустя два года после убийства семьи Аветисян «преступление не раскрыто»

Спустя два два года после жестокого убийства семьи Аветисян в Гюмри сегодня у дома 188 по улице Мясникяна собрались родственники погибших. Вскоре после этого открылись закрытые ворота и двери дома. А внутри дома, где произошло убийство семьи из семи человек, немногое изменилось. В ходе расследования и судебного процесса трогать вещи в доме не разрешалось.

Сегодня комнаты в доме Аветисянов уже пусты, на стенах остались лишь следы от пуль. Строение уже начало рушиться, а пол прогнил. Родственница семьи Аветисян Рита Петросян, приходящаяся сестрой убитой Асмик Аветисян, говорит, что они так и не увидели правосудия. «Только несправедливость, дело закрыли, мы так ничего и не узнали: ни реальную причину, ни реальных убийц», - со слезами на глазах сказала Рита Петросян.

Родственники погибших до сих пор не верят в то, что приговоренный к пожизненному заключению российский военнослужащий Валерий Пермяков убил семерых членов семьи Аветисян, в том числе 2-летнюю девочку и 6-месячного мальчика, в одиночку. «Один он бы не смог это сделать. Даже ребенок это скажет. Весь мир спрашивает: что это был за судебный процесс?..»

По мнению Риты Петрсоян, ответственные органы очень хорошо знают детали дела, однако, не раскрывают их. Родственники семьи Аветисян даже утверждают, что преступление было заранее спланировано, «просто им сейчас не нужно, чтобы дело было раскрыто».

Другая сестра Асмик Аветисян, Джульетта Джалалян, задается вопросом: почему Пермякова не привели на место преступления даже в том случае, когда во время судебного разбирательства выяснилось, что на одной из одежд военнослужащего 102-й российской военной базы были найдены следы крови другого лица?

Кстати, вторую годовщину убийства семьи Аветисян отметили лишь родственники погибших. Ни один чиновник не посетил сегодня дом Аветисянов.

Убийство семьи Аветисян, в том числе двух малолетних детей, было совершено в Гюмри 12 января 2015 года. По данным следствия, в тот день Пермяков самовольно оставил службу в карауле на 102-й российской военной базе в Гюмри и с оружием ушел в город, где в одном из домов расстрелял из автомата шестерых членов семьи Аветисян и пытался заколоть штык-ножом полугодовалого ребенка, который неделю спустя скончался в больнице. Пермяков был задержан в тот же день - при попытке перехода в Турцию его остановили российские пограничники, которые охраняют границу Армении.

Пермякову также были предъявлены обвинения в дезертирстве, хищении оружия и его незаконном ношении. 12 августа 2015 года гарнизонный военный суд РФ в Гюмри признал Пермякова виновным, приговорив его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Дело об убийстве было выделено в отдельное производство и передано армянской стороне. Пермякову были предъявлены обвинения по п. 1, 5 и 8 ч. 2 ст. 104 УК Армении (убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью; из корыстных побуждений, заказное, а также сопряженное с вымогательством, разбоем или бандитизмом), по п. 3 и 4 ч. 2 ст. 175 (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, хранилище или помещение, с применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 1 ст. 34-329 УК Армении (незаконное пересечение государственной границы).

В ходе судебного разбирательства Пермяков отказался давать показания, но при этом полностью признал все предъявленные ему обвинения.

Родственники семьи Аветисян подали в Европейский суд по правам человека гражданский иск против России. За смерть каждого из пяти взрослых членов семьи они требуют компенсацию по 50 тысяч евро и 200 тысяч евро за двух детей. Истцы считают, что РФ несет ответственность за убийство, так как российские власти допустили на военную службу человека с психическими отклонениями и доверили ему оружие.