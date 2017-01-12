В вопросе возвращения Царукяна в политику все еще царит неопределенность

Пресс-секретарь бывшего лидера партии «Процветающая Армения» (ППА) не дала объяснения, почему запаздывает заявление Гагика Царукяна о его участии в парламентских выборах.

В беседе с Радио Азатутюн Ивета Тоноян отметила, что не располагает информацией по данному вопросу.

Гагик Царукян, который был вынужден уйти из активной политики после того, как на него было оказано очевидное давление со стороны правящей Республиканской партии Армении в феврале 2015 года, несколько месяцев назад заявил, что не исключает своего возвращения в политику в преддверии назначенных на 2 апреля парламентских выборов. Он не уточнил, однако, когда именно сделает официальное заявление о возвращении в политику и в каком формате будет участвовать в предвыборной борьбе.

В конце прошлого года нынешний председатель ППА Наира Зограбян заявила, что Гагик Царукян примет участие в назначенных на 2 апреля парламентских выборах. Более того, по ее словам, он будет выступать с оппозиционных позиций.

Зограбян также сообщила, что Гагик Царукян сам объявит о формате своего участия в выборах. Несмотря на то, что в конце прошлого года Царукян сам заявлял своим сторонникам, что сделает заявление в ближайшее время, такого заявления до сих пор не последовало. Это, по словам Иветы Тоноян, обусловлено «занятостью» Царукяна, который также возглавляет Национальный олимпийский комитет Армении.

«Как вы знаете, Гагик Царукян в конце года сказал, что в ближайшее время выступит с соответствующим заявлением. Конец года был очень загруженным, год был олимпийским, было много программ и мероприятий, которые надо было провести до конца года. Как Гагик Царукян и заявил, он в ближайшее время, конечно же, выступит с заявлением», - отметила Ивета Тоноян.

В ППА также точно не знают, когда их бывший руководитель выступит с заявлением и возглавит ли он вновь их партию перед парламентскими выборами. В беседе с Радио Азатутюн секретарь парламентской фракции ППА Ваге Энфиаджян лишь сказал, что решение Царукяна будет представлено «не поздно, не рано, а в свое время». Он также выразил убежденность в том, что экс-председатель ППА примет «очень мудрое решение».