В 2016 году потребительские цены снизились на 1,1%

«Прошлый год был положительным с точки зрения цен на товары: если за последние десять лет цены непрерывно росли на 3-9%, то в 2016 году они не только не выросли, но и снизились», -подытоживая изменения потребительских цен в 2016 году, сегодня заявил советник директора Национальной статистической службы (НСС) Армении Гурген Мартиросян.

В этом плане он назвал 2016-й одним из редких годов, когда на потребительском рынке Армении в разрезе 12 месяцев было зафиксировано такое снижение цен.

«В 2015 году также было зафиксировано снижение цен, но тогда оно было незначительным, всего на 0,1%, а в 2016 году снижение было немного больше - на 1,1%», - добавил Мартиросян в ходе пресс-конференции.

По словам представителя НСС, несмотря на то, что в январе 2016 года наблюдалась инфляция на уровне 2,2%, в течение последующих 7 месяцев была зафиксирована дефляция в 5,9%, а подорожание товаров продолжилось с сентября.

В целом, цены на продукты питания, по словам Мартиросяна, снизились на 3,3%. По сравнению с 2015 годом, в прошлом году, например, снизились цены на хлебобулочные изделия, муку, мясные и рыбные продукты.

В то же время, по словам Мартиросяна, выросли цены, например, на сахар. «Наибольший рост цен на продовольственные товары был зафиксирован по линии сахарного песка (14,6%), фруктов (17%), яиц (6,8%). Цены на безалкогольные напитки выросли на 3,6%, а цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%. Снижение цен было зафиксировано в остальных группах продовольственных товаров. Если говорить в общем, то снижение цен было в рамках примерно 0,1-5%», - отметил он.

Самый большой рост цен по линии продовольственных товаров был зафиксирован в декабре. По сравнению с ноябрем, например, цены на овощи и картофель, согласно НСС, выросли на 27,7%. В прошлом году особенно выросли цены на фрукты. При этом, если цены на импортируемые фрукты упали на 4-10%, то цены на фрукты местного производства значительно выросли.

Представитель НСС оставил без комментария замечание о продолжающемся росте цен на муку и сахарный песок в январе текущего года, заявив, что они фиксируют только то, что уже было, и не могут говорить о текущей ситуации с ценами или делать прогнозы.