Обзор прессы за 12 января

Газета «Айкакан жаманак» пишет: «Общество уже давно ждет заявления от Гагика Царукяна, заявления от Роберта Кочаряна, заявлений по поводу возможного формирования блока вокруг Сейрана Оганяна, заявлений от «Процветающей Армении», «Армянского национального конгресса», «Армянского возрождения» и других партий о формате их участия в выборах. При этом, заявления Царукяна и Кочаряна несколько раз откладывались. Очевидно, что такое положение дел имеет конкретные причины, и причинами здесь не могут быть расхождения во взглядах между политическими силами или отдельными политиками по поводу важнейших для государства вопросов. Тогда, кого или чего же ждут политические силы перед тем, как принять свои окончательные решения? Не является ли это тем случаем, когда причиной такой задержки являются внешние силы?»

Газета «Жаманак» пишет: «Во власти Серж Саргсян решает две задачи – обеспечение собственных позиций и обеспечение стабильной системы власти. Политическая оппозиция Армении за прошедшие годы не смогла принудить власти к новой ситуации, хотя здесь, конечно же, нужно учитывать то, что в каждом случае, когда был риск, власти прибегали к силовому ответу. В Армении есть возможность привести оппозиционную деятельность в поле рациональности и постепенно повысить ее общественно-политическое значение. И эту возможность используют либо оппозиция, либо власть, которая уже создаст свою оппозицию для долгосрочной перспективы».

Редактор газеты «Аравот» пишет: «Спор о рациональном или иррациональном мышлении [президента Азербайджана] Ильхама Алиева показался мне настолько интересным, что я тоже себе позволю высказать несколько замечаний. Являются ли рациональными цели этого государственного деятеля? Очевидно, что его целью является возвращение Арцаха силой оружия, и для осуществления этой цели он готовится к новым кровавым столкновениям. Можем ли мы утверждать, что Алиев правильно оценивает ситуацию и воспринимает причинно-следственные связи? Думаю, что нет. Он неправильно рассчитал экономические, политические и военные ресурсы своей страны. В случае нас и Азербайджана рациональным решением вопроса является мирный, переговорный путь».