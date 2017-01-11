Газовый мир в пользу России?

Грузинское правительство одобрило двухлетнее соглашение с «Газпромом» об условиях оплаты транзита российского газа, поставляемого в Армению через территорию Грузии. Детали сделки не разглашаются, однако, по информации главы Минэнерго Кахи Каладзе, «цена транзита будет одной из самых высоких среди европейских стран». Данное соглашение вызвало неоднозначную реакцию со стороны экспертного сообщества.

Министр энергетики Каха Каладзе ознакомил сегодня грузинское правительство с некоторыми деталями вчерашних переговоров с «Газпромом». Как подчеркнул министр, в отличие от практики прошлых лет, на этот раз с российским газовым монополистом будет заключено соглашение сроком на два года.

«Соглашение двухлетнее, в первый год форма оплаты сырьем частично сохраняется, а потом начнется оплата транзита деньгами в соответствии с международной практикой. В случае необходимости получения дополнительных объемов газа в зимний период цена вместо 215 долларов составит 185 долларов (за тысячу кубометров)», – заявил Каха Каладзе.

Эксперты по-разному трактуют финальную часть переговоров с российской компанией. По мнению экономиста Гочи Тутберидзе, Грузия безо всякого сопротивления приняла все условия «Газпрома»:

«Это однозначно проигрышное решение. И я не понимаю, по какой причине правительство так легко согласилось на условия России. Убежден, что Грузия получит значительно меньшую цену за транзит чем по существующей формуле. Аналогичные переговоры в прошлом году наглядно продемонстрировали уязвимость газового шантажа России, которая блефовала альтернативной поставкой газа в Армению из Ирана при отсутствии соответствующих условий. Я бы понял их позицию, если бы Грузия взамен добилась политических уступок от России. Думаю, необходимо было подключение в качестве посредников наших стратегических партнеров, но почему-то наше правительство проигнорировало этот аспект».

Эксперт по энергетике Андриа Гвидиани в свою очередь считает, что у страны попросту не было иного выбора, так как контракт с «Газпромом» истек и несанкционированный отбор газа завершился бы не в пользу Грузии. Впрочем, он признает, что в случае монетизации соглашения о транзите Грузия получит меньше, чем при его оплате сырьем:

«Грузия ежегодно получала за транзит 200 миллионов кубометров газа. Но переход на финансовую оплату был неизбежен, так как это является принятой формой взаиморасчетов в мире. Если бы Грузия не согласилась на условия России, мы бы практически оставили Армению без газа, что, с одной стороны, нашло бы продолжение в международном арбитраже, а с другой – имело бы место значительное ухудшение отношений с Арменией. Думаю, политический проигрыш в такой ситуации был очевиден. Сложно говорить о мнимом проигрыше Грузии до тех пор, пока условия транзитного соглашения не предаются огласке».

Действительно, сегодня Каладзе так и не назвал цену транзита, сказав лишь, что она «будет одной из самых высоких среди европейских стран». Специалистам остается лишь догадываться о цифрах, прописанных в соглашении. Проводить параллели с другими странами в данном случае трудно, так как оплата транзита газа осуществляется не по какой-то формуле, а на основе двусторонних соглашений между странами. Однако известно, что, к примеру, Украина взимает около 5 долларов за прокачку 1000 кубометров газа на каждые 100 километров.

Радио «Эхо Кавказа»