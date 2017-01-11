Stratfor: Для Минска и Астаны неприемлемо назначение представителя Армении на пост генсека ОДКБ

Американский аналитический центр Stratfor опубликовал аналитическую статью, касающуюся Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой, в частности, отмечается, что Беларусь и Казахстан не готовы видеть представителя Армении на должности генерального секретаря организации.

«Экономический и политический кризис на Западе в 2016 году открыл новые перспективы для России, Москва усилила свое влияние на постсоветском пространстве. За последние несколько месяцев Россия заключила новые военно-политические соглашения с Беларусью, Арменией, Казахстаном и Таджикистаном. Тем не менее, успех России не означает успеха ОДКБ, который изначально создавался в качестве противовеса НАТО», - пишет Stratfor.

Автор статьи указывает на ряд разногласий, существующих внутри ОДКБ, в том числе и на то, что главам государств-членов организации уже дважды не удалось прийти к согласию в вопросе назначения нового генерального секретаря военного блока. «Еще в 2015 году члены ОДКБ договорились, что эта должность на ротационной основе раз в три года будет переходить каждому из государств-членов. Согласно русскому алфавиту, первой должна была стать Армения, то есть, страны заранее согласились, что Николая Бордюжу должен сменить представитель Армении.

На прошедшем в октябре в Ереване саммите ОДКБ отсутствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а на саммите, состоявшемся в декабре в Санкт-Петербурге, не было президента Беларуси Александра Лукашенко. Их отсутствие, по некоторым данным, было неслучайным», - замечает американский аналитический центр.

Как отмечается в статье, Россия, «похоже», пообещала Армении, что представитель последней займет должность генсека ОДКБ. «Этим шагом Москва подтвердила свою поддержку Еревану, поскольку во время апрельской войны занимала нейтральную позицию», - пишет аналитик Stratfor, в то же время подчеркивая, что Казахстан и Беларусь имеют тесные связи с Азербайджаном и ни одна из этих стран не готова считать приемлемым на посту генерального секретаря ОДКБ представителя Армении.

«Ближайшие месяцы будут нелегкими для организации, разногласия сохранятся как в связи с должностью генсека, так и в связи со статусом Нагорного Карабаха. Москва, конечно, сделает все возможное для того, чтобы смягчить эти разногласия», - пишет Stratfor, добавляя, что вместо представителя Армении на должность генсека ОДКБ Россия может предложить, к примеру, русского кандидата.

В декабре прошлого года в Санкт-Петербурге было принято решение, что Николай Бордюжа все же покинет свой пост. Вместо него временным исполняющим обязанности генерального секретаря организации был назначен его заместитель Валерий Семериков.

Stratfor отмечает, что, конечно, вследствие всех этих разногласий организация не распадется, однако «точно ослабнет». По мнению автора статьи, вряд ли сегодня можно утверждать что Россия, создав ОДКБ как противовес НАТО, достигла своих целей.

Известный российский аналитик Павел Фельгенгауэр согласен с анализом Stratfor. Он также считает, что ОДКБ – это не НАТО. На самом деле, ОДКБ – это союз, сформированный вокруг одного государства, замечает российский аналитик. «Трудно представить, что в случае военных действий Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан направят туда [в зону карабахского конфликта] свои войска», - продолжил Фельгенгауэр.

Что касается вопроса назначения руководителя исполнительного органа ОДКБ, то Фельгенгауэр затрудняется сказать, займет ли в апреле (как это было заявлено в Санкт-Петербурге) этот пост представитель Армении. «Если ситуация на армяно-азербайджанской линии соприкосновения продолжит оставаться напряженной, я не думаю, что Казахстан согласится с назначением на должность генсека ОДКБ представителя Армении. Сегодня уже этот вопрос будет решен на уровне Путина. Я не уверен, что Россия для продвижения этого вопроса станет расходовать такой ценный политический капитал. Возможно, что для Армении найдут какую-то компенсацию», - делает предположение Фельгенгауэр.

По его мнению, основным препятствием для назначения представителя Армении является президент Казахстана, поскольку для Астаны Баку, особенно в энергетических вопросах, является чрезвычайно важным партнером.

Что касается Беларуси, то, по мнению российского эксперта, президент Лукашенко также придает важное значение отношениям с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Однако Москве убедить Лукашенко легче, чем Назарбаева. Вопрос представителя Армении может решить лишь Москва. Но сможет ли или захочет ли она оказать давление на Назарбаева в этом вопросе, я в этом не уверен. Тем более, что для Москвы это не столь принципиальный вопрос», - замечает Павел Фельгенгауэр.