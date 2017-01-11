Постанджян: Осканян и Оганян должны признать свою вину за события 1 марта

В партии «Наследие» существуют разногласия. Депутат от «Наследия» Заруи Постанджян утверждает, что партия должна в одиночку идти на парламентские выборы, а зампред партии Армен Мартиросян является сторонником блока.

«С бывшим министром иностранных дел Варданом Осканяном и бывшим министром обороны Сейраном Оганяном партия «Наследие» сформирует блок в одном случае – если они признают свою вину за события 1 марта 2008 года и после выборов предстанут перед судом», - заявила Заруи Постанджян.

Это, похоже, личная точка зрения Постанджян, которая, однако, утверждает, что будет бороться за то, чтобы она стала позицией партии.

«Когда скажут: всё, действовавшая 25 лет порочная система больше не должна существовать, да, мы были соучастниками и готовы сесть на скамью подсудимых, пусть над нами вершится справедливый суд… тогда я смогу выслушать всех людей и сказать: приходите, мы вместе пойдем на войну – разрушить эту систему», - в беседе с Радио Азатутюн сказала оппозиционный депутат.

Заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян намекает на то, что лидер партии Раффи Ованнисян, как и он, является сторонником того, чтобы идти на выборы блоком. «Наследие» представит единое мнение по этому вопросу в ближайшие дни, когда руководитель партии вернется из США и они обсудят этот вопрос. Однако Мартиросян подчеркивает, что обсуждения вокруг блоков начал именно Раффи Ованнисян. «Если бы он был против блоков как средства смены власти, он просто не инициировал бы эти встречи», - отметил Армен Мартиросян.

Хотя Мартиросян не хочет сообщать, с кем он и Раффи Ованнисян провели встречи, но, согласно СМИ, обсуждения идут с партией Вардана Осканяна «Единение», с Сейраном Оганяном и бывшим министром обороны Карабаха Самвелом Бабаяном.

Зампред «Наследия» считает, что Осканян не давал приказа стрелять в протестующих 1 марта 2008 года и не исключает сотрудничества с ним, то же относится и к Сейрану Оганяну. «Если кто-либо приведет хотя бы полфакта о том, что Вардан Осканян был среди отдавших приказ, я однозначно принесу извинения и изменю свое мнение об установлении блоковых отношений с Варданом Осканяном», - сказал Мартиросян.

Заруи Постанджян утверждает, что во время заседания правления партии будет выступать против других точек зрения, соглашаться с ними , а также покидать ряды партии она не намерена.

Армен Мартиросян, между тем, считает, что сейчас важно осуществить смену власти, а после этого Постанджян может подать на двух бывших чиновников в суд.

Заруи Постанджян не считает, что «Наследие» пойдет на выборы в составе блока, поскольку Оганян и Осканян не согласятся на ее требования, и поэтому партия продолжит в одиночку бороться за смену власти.

На вопрос, готова ли она в таком случае возглавить список «Наследия», депутат ответила утвердительно.

Пока также не ясно, какую партию на предстоящих выборах будет представлять член правления «Наследия» Анаит Бахшян. Руководитель партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян сообщил Радио Азатутюн, что предложил Бахшян вступить в их партию.

Согласно СМИ, аналогичное предложение Бахшян сделала и партия «Свободные демократы».

Анаит Бахшян в беседе с Радио Азатутюн сказала, что пока не хочет касаться этой темы.