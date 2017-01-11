Брат Сурика Хачатряна назначен директором Ереванской ТЭС

Брат бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна Сасун Хачатрян назначен директором Ереванской ТЭС. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Васак Тарпошян.

«Сасун Хачатрян действительно назначен директором Ереванской ТЭС и приступит к своим обязанностям с 16 января. Назначение Сасуна Хачатряна было сделано с учетом его многолетнего опыта работы в системе.Он около 20 лет работал в энергетической сфере, из которых более 10 лет был директором одной из крупнейших производящих электростанций Армении. Речь идет о Воротанском каскаде ГЭС», - сказал Тарпошян.

На вопрос, почему был освобожден от должности бывший директор Оваким Ованнисян, Тарпошян ответил: «Честно говоря, я затрудняюсь однозначно ответить на этот вопрос. Но предполагаю, что это связано с возрастом, потому что господин Ованнисян долгие годы работал на Ереванской ТЭС. Возможно, по причине возраста согласно собственному заявлению он решил уволиться».

На днях стало известно, что Сурик Хачатрян «из-за проблем со здоровьем» ушел с поста председателя совета Сюникской территориальной организации правящей Республиканской партии Армении (РПА). Ранее, в октябре прошлого года, он был освобожден от должности губернатора Сюникской области.

Пресса пишет, что назначение Сасуна Хачатряна на должность директора Ереванской ТЭС на самом деле является компенсацией братьям Хачатрянам после отставки Сурика Хачатряна с должностей губернатора Сюника и областной структуры РПА.

Васак Тарпошян не согласился с этим мнением: «Как я уже отметил, назначение связано с его многолетней трудовой деятельностью в системе и не имеет никакого отношения к отставке или деятельности Сурика Хачатряна».

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн сам Сасун Хачатрян также заявил, что был назначен директором Ереванской ТЭС исключительно за свои заслуги. «Я в течение 20 лет был генеральным директором ЗАО «Воротанский каскад гидроэлектростанций»», - сказал он.

На вопрос, с чем он связывает свое новое назначение, Хачатрян ответил: «Если человек ушел на пенсию, какая разница - меня назначат на его место или кого-то другого?»

Все еще действующий директор Ереванской ТЭС Оваким Ованнисян сегодня отказался отвечать на вопросы Радио Азатутюн.

По мнению депутата фракции «Наследие» Заруи Постанджян, смысл этого назначения – сохранить лояльность клана Хачатрянов, чтобы на предстоящих парламентских выборах он продолжил обеспечивать голоса для правящей Республиканской партии Армении (РПА).

На парламентских выборах 2012 года и президентских выборах 2013 года в Сюникской области за РПА, а также за ее лидера Сержа Саргсяна проголосовали около 60% избирателей.

«Такие перестановки характерны для криминально-олигархической системы, то есть, одна должность компенсируется другой должностью, и мы должны оценивать это в таком контексте. Если Сурика Хачатряна в свое время сняли с должности губернатора, а теперь в течение нескольких дней также сняли с должности руководителя Сюникской областной структуры РПА, то понятно, что именно так мы должны рассматривать это, что имела место просто компенсация», - сказала оппозиционный депутат.

Кстати, премьер-министр Карен Карапетян сегодняшними решениями освободил от должностей двух заместителе министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов - Арега Галстяна и Иосифа Исаяна.