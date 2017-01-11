Ашотян. Если Карен Карапетян не будет включен в избирательный список, он все равно останется кандидатом РПА на пост премьера

Если премьер-министр Армении Карен Карапетян не будет включен в пропорциональный избирательный список правящей Республиканской партии Армении (РПА), он все равно останется кандидатом правящей партии на пост премьер-министра. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил заместитель председателя РПА Армен Ашотян.

Отметим, что, начиная с 6 февраля, политические партии и блоки должны представить в Центральную избирательную комиссию списки кандидатов в депутаты и необходимые документы.

Проблема заключается в том, что в соответствии с 48-й статьей измененной в 2015 году Конституции Армении, депутатом может быть избран любой человек, достигший 25-летнего возраста, в течение последних четырех лет являющийся лишь гражданином Республики Армения, в течение последних четырех лет постоянно проживающий в Республике Армения, имеющий право голоса и владеющий армянским языком. Между тем, в опубликованной на сайте правительства биографии премьер-министра Карена Карапетяна указано, что он с 2011-го по 2016 год занимал высокопоставленные должности в компании «Газпром», следовательно, можно предположить, что в течение последних пяти лет он в Армении не проживал.

В беседе с Радио Азатутюн зампред правящей партии Армен Ашотян подчеркнул, что, учитывая высокий рейтинг Карена Карапетяна, конечно, его включение в пропорциональный список даст серьезное преимущество РПА, однако правящая партия, по словам Ашотяна, хочет провести выборы высокого качества и на нарушения не пойдет.

«Нужно отметить, что мы не пойдем ни на какие нарушения, независимо от наших потенциальных политических дивидендов. Проблему в правовой плоскости решат специалисты, соответствующие службы, которые должны выдать или не выдать подобную справку, и это решение по включению или невключению должно приниматься исключительно на правовой основе, а не быть политическим решением. Но политическое решение ясное: мы хотим провести выборы высокого качества, следовательно, мы не пойдем на нарушения, а значит вопрос справки премьер-министра является правовым, а не политическим. Независимо от того, будет премьер-министр включен в пропорциональный список РПА или нет, в любом случае он определит форму, содержание и интенсивность своего участия, и я уверен, что независимо от того, будет он в списке или нет, он принесет пользу Республиканской партии также на предвыборном этапе. Форма и содержание будут обсуждены в нашем штабе вместе с премьер-министром, этот вопрос должен быть решен дополнительно», - сказал Армен Ашотян.

На вопрос, значит ли это, что невключение Карапетяна в список РПА не помешает ему оставаться кандидатом на пост премьер-министра, Ашотян ответил утвердительно. «Вопрос кандидата в премьер-министры абсолютно не связан с включением или невключением в пропорциональный список ни с политической, ни с правовой точки зрения. Вы процитировали важное с политической точки зрения заявление президента, которое он сделал на съезде РПА, что «если мы победим на выборах и сформируем правительство, то нашим премьер-министром будет Карен Карапетян». Кстати, обращу Ваше внимание на то, что другие политические силы сегодня не раскрывают, кто является их кандидатами на пост премьера».

На уточняющий вопрос, значит ли это, что РПА не прибегнет к спорным обоснованиям и не пойдет на шаг по включению Карена Карапетяна в свой список любой ценой, зампред правящей партии ответил: «Я исключаю это, потому что, как я уже сказал, для нас важно качество выборов. Рейтинг премьер-министра достаточно высок для того, чтобы мы могли в случае отсутствия справки избрать для него наилучшую форму и содержание, чтобы он мог принести пользу той политической команде, членом которой стал и которая выдвинет его на пост премьер-министра в случае успешного хода и результата выборов».

Кстати, заметим, что по новой Конституции необходимое для регистрации в качестве кандидата в депутаты требование о постоянном проживании в Армении в течение последних четырех лет распространяется также и на членов правительства, в том числе премьер-министра. Об этом говорится в 148-й статье Конституции. Однако примечательно то, что эта статья с переходными положениями вступит в силу лишь с апреля 2018 года, то есть, после того, как новоизбранный президент вступит в должность. До 2018 года будет действовать положение принятой в 2005 году Конституции, согласно которому премьер-министр просто должен быть гражданином Республики Армения. То есть, Карену Карапетяну ничто не мешает не быть включенным в список РПА, но с 2017 года по апрель 2018 года занимать пост премьер-министра.

Добавим, что председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Тигран Мукучян сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн отметил, что в данный момент на основании теоретических фактов не может сказать, может Карен Карапетян быть зарегистрирован как кандидат в депутаты или нет. По словам главы ЦИК, об этом можно будет говорить тогда, когда они изучат представленные списки кандидатов и документы.