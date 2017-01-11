ФИФА увеличила число команд-участниц чемпионата мира до 48

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение увеличить до 48 команд число участников финальной стадии чемпионатов мира. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Решение было принято единогласно на заседании в Цюрихе во вторник.

Такая система начнет действовать с 2026 года. Всего в чемпионате будет участвовать 16 групп, в каждой из которых будет по три команды.

На данный момент в турнире участвуют сборные из 32 стран. Из них формируется восемь групп, в них попадает по четыре команды. Количество игр, которые будут проведены в рамках соревнований, увеличится с 64 до 80. При этом каждая сборная будет играть максимум 7 игр, как это было и прежде.

Впервые с этой идеей выступил экс-футболист сборной Португалии, кандидат в президенты ФИФА Луиш Фигу. Нынешний глава ФИФА Джанни Инфантино также предлагал увеличить число участников мирового первенства в рамках предвыборной кампании на эту должность.

Радио Свобода