Давид Бабаян: Заявления посредников уже должны быть более адресными

Официальный Степанакерт положительно оценивает заявление Минской группы ОБСЕ от 9 января в связи с инцидентом, который произошел на армяно-азербайджанской границе за несколько дней до Нового года.

«Вообще здесь есть двойной подход. Во-первых, то, что они выступают с такими заявлениями, само по себе уже является положительным фактом: это показывает, что они не равнодушны и продолжат свою миссию, чтобы в регионе поддерживались мир и стабильность», - в беседе с Радио Азатутюн отметил заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

С другой стороны, по словам Бабаяна, уже давно назрела необходимость в более адресных заявлениях.

«Прежде всего, чтобы они так не опаздывали в плане оперативности, поскольку с 29 декабря уже прошло две недели. Во-вторых, когда заявление не адресное, я понимаю, что это также входит в дипломатические рамки, потому что они не хотят еще больше усугубить ситуацию. Вот поэтому они пытаются делать такие нейтральные или сбалансированные заявления. Но практика показала, что такой подход уже давно утратил свою эффективность. То есть, заявления должны быть адресными. Нарушил Азербайджан – надо конкретно Азербайджан и обвинять, одна из армянских сторон сделала неверный шаг – нужно на него указать», - отметил Давид Бабаян, подчеркнув, что «29 декабря Азербайджан явно отрядил диверсионно-террористическую группу, и не замечать этого, не указывать на это, думаю, неправильно».

«Эти заявления должны звучать более адресно, чтобы тем самым укреплялся режим прекращения огня, и чтобы количество нарушений уменьшалось», - добавил представитель аппарата карабахского лидера.

Напомним, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ в своем заявлении также призвали лидеров Армении и Азербайджана строго следовать договоренностям, достигнутым в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, включая обязательство по установлению механизмов ОБСЕ по расследованию в кратчайшие сроки.

На вопрос Радио Азатутюн, как Степанакерт относится к данному призывы международных посредников, Давид Бабаян сказал: «Очень хорошо. Мы неоднократно заявляли, что это является необходимостью. И инцидент близ Чинари также показал, что необходимо ускорение. В конце концов, Республика Армения и Азербайджанская Республика являются признанными странами, и теперь так получается, что даже с точки зрения международного права это, конечно, немного другая категория, потому что против признанного государства, по сути, имел место акт агрессии. В целом, это еще раз показывает одно: Азербайджан не пересматривает свой подход и продолжает осуществлять жесткую армянофобскую, фашистскую политику. Вот это, конечно же, и должно заботить сопредседателей Минской группы ОБСЕ».