В селе Нор Гехи главу общины с 30-летним стажем сравнивают с Шарлем Азнавуром

Несмотря на имеющиеся социальные проблемы, жители села Нор Гехи Котайкской области утверждают, что довольны своим сельским старостой-республиканцем, руководящим их общиной более 30 лет. Улицы в селе освещены, некоторые из них заасфальтированы, школа отремонтирована. И как говорит сам глава сельской администрации Фронтик Тевосян, в знак благодарности главную улицу села и школу искусств назвали его именем.

На какие средства глава общины сделал все это, сельчане не знают. Но тот факт, что принадлежащая сыну Тевосяна частная платная школа ежемесячно получает финансирование их бюджета села, констатирует директор школы Мария Мкртчян.

«Сельская администрация ежемесячно перечисляет определенную сумму на счет школы, и мы это платим как налог. Сумма выделяется решением совета старейшин. Сыном основателя и главы села является Карапет Тевосян», - в беседе с Радио Азатутюн отметила Мария Мкртчян.

Между тем, сельский голова Фронтик Тевосян, который во время нашего посещения села находился в санатории, утверждает, что частная школа принадлежит сельской администрации. «Эта школа принадлежит не моему сыну. Здание принадлежит сельской администрации, но он безвозмездно взял школу в аренду», - в беседе с Радио Азатутюн сказал глава села.

Финансовые средства сельского старосты, строящего для сельчан церковь, по словам самого Тевосяна, образуются за счет сельскохозяйственных работ, садоводства.

«Весь день люди заняты сельскохозяйственными работами. Работают в садах, пашут, сеют, а также занимаются животноводством. Мой доход поступает от всех, у меня нет другого бизнеса», - отметил он.

А не имеющий отношения к искусству директор школы искусств имени Фронтика Тевосяна Андраник Тавоян не будет возражать, если в один прекрасный день в селе будет установлен бюст главы села.

Отметим, что решением правительства от 2005 года именем какого-либо известного человека может быть что-либо названо только как минимум через 10 лет после его смерти. Директор школы искусств, по инициативе которого школе было присвоено имя главы сельской администрации, напомнил о Шарле Азнавуре: «У него есть заслуги как перед школой, так и перед всей общиной. Если так, то можно поставить памятник и при жизни. Разве не стоит памятник Шарлю Азнавуру?» - спрашивает Тавоян.