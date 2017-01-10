Предводитель Гугаркской епархии: «Я всегда обличал Республиканскую партию»

«Если епископ является предводителем епархии и призывает объединиться, и если это считается политикой, значит я в политике», - сегодня в интервью Радио Азатутюн заявил предводитель Гугаркской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Сепух Чулджян.

Архиепископ подвергся критике после того, как во время рождественской литургии призвал членов Совета старейшин Ванадзора прекратить бойкот, собраться и «взяться за святое дело обустройства города».

По конституции Армении церковь отделена от государства. Сегодня на вопрос о том, не означает ли его заявление, что церковь вмешивается в политику, архиепископ заявил: «Почему бы и нет? Если епископ является предводителем епархии и призывает объединиться вокруг национальных, государственных структур, и если это считается политикой, значит я в политике. А если это считается обязанностью предводителя, значит я на своем месте – я предводитель», - отметил предводитель Гугаркской епархии ААЦ.

На состоявшихся в октябре выборах в городской совет Ваназдора ни одна из сил не получила большинства голосов, после чего оппозиционные партии «Просвещенная Армения», «Армянское возрождение» и «Процветающая Армения» договорились избрать на пост мэра кандидата «Просвещенной Армении» Криста Марукяна. Однако в результате закрытого, тайного голосования 19 голосами мэром был избран кандидат правящей Республиканской партии Армении. Примечательно, что до голосования Республиканская партия и ее политический союзник, партия «Дашнакцутюн», располагали 15 голосами, в то время как для избрания мэром было необходимо иметь как минимум 18 голосов. После этого оппозиционные фракции приняли решение бойкотировать заседания Совета старейшин.

На замечание Радио Азатутюн, что часто можно услышать критику в адрес высокопоставленных священнослужителей о том, что они всегда поддерживают правящую партию, архиепископ Сепух Чулджян ответил, что он поддерживает не правящую Республиканскую партию, а армянскую государственность.

«Я всегда обличал Республиканскую партию. Заявления о том, что я якобы поддерживаю республиканцев, это ложь. Я в адрес Республиканской партии говорил даже больше, чем можно было говорить», - сказал архиепископ, отметив, что, к примеру, обличал их в том, что они сидят за обильными столами, когда в стране есть голодные люди.

«То есть, я был по отношению к Республиканской партии более строг, чем к какой-либо другой партии, поскольку она является большинством, несущей первейшую ответственность политической силой, в конце концов, правящей партией», - добавил он.

Касаясь заочной полемики с председателем партии «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном, предводитель Гугаркской епархии сегодня обратился к Марукяну с призывом: «Да, я отвечаю за свои слова и продолжу призывать к объединению. У этого молодого политического деятеля, Эдмона Марукяна, всего лишь есть задача утвердиться. И я сожалею, что не смог заняться его духовным воспитанием. Теперь я должен исправить свою ошибку и по-отечески его призвать, чтобы он строил свою карьеру, деятельность своей политической партии и свою биографию честным, справедливым, нравственным путем, в противном случае он не сможет идти по кривому пути долго. И я действительно по-отечески его призываю: Эдмон, приходи ко мне. Я прощаю тебя, и сделаю все, чтобы ты мог продолжить свою политическую деятельность на правильном пути. Я помогу тебе своими советами, чтобы ты не имел дела с подлогами. Ни ты, ни другие партии».

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн Эдмон Марукян, отвечая на заявления архиепископа, в частности, сказал: «Я считаю, что призыв не был объективным, не был беспристрастным. И я считаю, что Армения по Конституции является светским государством, церковь отделена от государства. И если церковь, священники пытаются вмешиваться в политическую жизнь, то, по крайней мере, они должны делать это объективно и всесторонне. А если нет, то, значит, не должны вмешиваться».

Что же касается призыва архиепископа встретиться, то Марукян сказал: «Тут нет вопроса прийти или не прийти. Я родился и вырос в Ванадзоре. Я молюсь и зажигаю свечи в церквях Ванадзора. На каждой литургии во время церковных праздников я вижу архиепископа, и, естественно, эта встреча неизбежна. Я не думаю, что это такой вопрос, что я должен специально пойти или архиепископ должен что-то специально сделать».