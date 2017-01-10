Налбандян: Всем и без внедрения механизма расследования ясно, кто напал

«Нельзя позволять, чтобы запоздалая реакция воспринималась допустившей нарушения стороной как терпимое отношение к ее действиям», - так отреагировал официальный Ереван на вчерашнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с инцидентом, который имел место 29 декабря на армяно-азербайджанской границе.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян подчеркнул, что когда азербайджанский диверсант обезвреживается на армянских позициях, то «для всех и без внедрения механизма расследования ясно, кто напал».

«Мы надеемся, что сопредседатели будут последовательны в плане немедленного и строгого реагирования на любое проявление применения силы или угрозы применения силы в зоне конфликта, особенно когда в результате нарушения режима прекращения огня есть жертвы», - отметил глава внешнеполитического ведомства Армении, по сути, на дипломатическом языке в определенной мере подвергнув критике заявление посредников.

Напомним, что представляющие США, Россию и Францию посредники в своем заявлении, распространенном только спустя две недели после инцидента на армяно-азербайджанской границе, в Тавушской области, так и не указали, какая сторона предприняла попытку диверсии.

Вместо этого сопредседатели призвали Баку и Ереван прекратить взаимные обвинения и предпринять необходимые меры для стабилизации ситуации. Сопредседатели Минской группы призвали лидеров Армении и Азербайджана строго следовать договоренностям, достигнутым в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, включая «обязательство в кратчайшие сроки привести к окончательному виду механизм расследования инцидентов».

Руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян назвал заявление посредников «осторожным и запоздалым», подчеркнув, что вновь был поставлен знак равенства между развязавшим агрессию Азербайджаном и Арменией.

«Они могли заявить еще 29 декабря, что это вопрос, не имеющий отношения к карабахской проблеме, но осудить, подвергнуть критике. Это было бы приемлемо и понятно. Но такие неопределенные заявления всегда препятствуют конкретизации, адресные заявления были бы более целесообразными. Если они делают осторожное заявление, мотивируя это тем, что не хотят нанести ущерб дальнейшему этапу переговоров, то это с нашей стороны неприемлемо», - заявил Багдасарян.