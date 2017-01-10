Обзор прессы за 10 января

Газета «Жаманак» пишет: «Уже известны не только дата проведения следующих парламентских выборов – 2 апреля, но и срок проведения предвыборной агитации – с 5-го по 31 марта включительно. 1 апреля будет так называемым «днем тишины» для политических сил, хотя то, что они могли бы сказать 1 апреля, который известен как «день обмана», они уже скажут с 5-го по 31 марта».

«Армения наступает на те же российские грабли», - пишет газета «Аравот». В издании читаем: «Произошедший в Тавуше инцидент в конце прошлого года был беспрецедентным с апрельской войны. Были все основания полагать, что «желтая карточка» апрельской войны изменит нынешние представления Армении о безопасности. Однако жизнь показала, что ресурс последовавших семи месяцев в плане стратегических выводов был потрачен зря».

Газета «Чоррорд ишханутюн» пишет: «Предводитель Гугарской епархии, епископ Сепух Чулджян во время Рождественской литургии призвал Совет старейшин Ванадзора наконец-таки собраться и приступить к «святому делу» по обустройству города. Если учитывать причины бойкота оппозиции и при каких обстоятельствах был избран мэр Ванадзора, то высокопоставленный представитель духовенства в своей речи должен был клеймить эти грехи и призывать некоторых членов Совета старейшин избавиться от них». «Но Церковь, как известно, отделена от государства и не вмешивается в политику», - иронизирует издание.