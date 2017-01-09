Министр обороны Армении положительно оценивает заявление генсека ОДКБ

Министр обороны Армении доволен заявлением уже бывшего генерального секретаря ОДКБ относительно предпринятого 29 декабря азербайджанской стороной диверсионного проникновения на территорию Армении. По словам Вигена Саргсяна, Николай Бордюжа выразил не только свое мнение, но и мнение всей организации.

«Считаю, что заявление генерального секретаря было очень четким. Генеральный секретарь ОДКБ - один из важнейших институтов ОДКБ, и в промежутке между заседаниями ОДКБ он выражает мнение организации. В этом плане мне больше нечего добавить», - 8 января в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Виген Саргсян.

Николай Бордюжа назвал произошедшее у села Чинари Тавушской области Армении диверсионное нападение провокационным, однако не уточнил, какая именно сторона совершила провокацию. Через несколько дней после этого заявления Бордюжа ушел с поста генсека ОДКБ. Хотя еще в 2015 году этот пост на ротационной основе должен был занять представитель Армении, 2 января этого года временным исполняющим обязанности генерального секретаря организации был назначен заместитель Бордюжи Валерий Семериков.

Министр обороны Армении настроен оптимистично и считает, что на предстоящем саммите ОДКБ вопрос будет наконец решен.

«Бордюжу его заместитель не заменил, он просто является временно исполняющим обязанности, до саммита, когда должно быть принято решение по этому вопросу. Как вы знаете, в ОДКБ решения принимаются на основе консенсуса, они являются результатом политического процесса. Я уверен, что все будет нормально», - сказал министр.

После 29 декабря ситуация на границе была относительно спокойной. Начальник Генерального штаба ВС заверяет, что произошедшее в Чинари было проанализировано в оборонном ведомстве. По словам Мовсеса Акопяна, армянские силы уверенно выполнили поставленные перед ними боевые задачи и успешно отразили запланированную операцию противника.

«Противник, выполнявший задание, был нами поражен, и тело находится у нас. А остальные действия являются секретными, информировать о них СМИ или общество нецелесообразно. В целом могу сказать, что группа поддержки действовала достаточно умело и не дала противнику возможности достичь цели», - сказал Аокпян.

Акопян утверждает, что после апрельской войны оборонная сфера была существенно перевооружена, на передовой были установлены современные технические средства, что, по мнению главы Генштаба ВС, сделало защиту границ более эффективной.

«Оснащение передовой дало свой положительный результат. Мы имеем десятки случаев, когда мы своевременно обнаруживали или предвосхищали действия противника и смогли предпринять превентивные меры, чтобы противник не достиг своей цели», - сказал он.