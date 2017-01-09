Сурик Хачатрян «ушел в отставку из-за проблем со здоровьем»

Бывший губернатор Сюникской области Армении Сурик Хачатрян ушел с поста председателя совета Сюникской территориальной организации правящей Республиканской партии Армении (РПА) из-за проблем со здоровьем. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сказал член исполнительного органа РПА, руководитель организационного отдела партии Рубен Тадевосян. Он заявил, что никакого принуждения по отношению к Сурику Хачатряну не было.

Напомним, что в прошлом году Сурен Хачатрян по собственному желанию ушел с поста губернатора Сюника. Он более десяти лет руководил не только областью, но и местной структурой РПА. Тем не менее, в преддверии назначенных на 2 апреля парламентских выборов советом организации будет руководить действующий губернатор Сюника Ваге Акопян, который был единогласно избран на эту должность.

Рубен Тадевосян пояснил, что до заседания в Капане на имя председателя партии поступило заявление от Сурика Хачатряна о том, чтобы его полномочия председателя совета Сюникской территориальной организации РПА были приостановлены.

На вопрос Радио Азатутюн, было ли это его личным желанием, представитель правящей партии ответил: «Да, из-за проблем со здоровьем. Поскольку ему надо лечиться, то он не находит времени… так он обосновал свое желание. Ну а мы уважаем его решение. Естественно, у структуры должен быть руководитель, и мы сочли правильным, чтобы структурой руководил член партии, губернатор Ваге Акопян».

Как заверил Рубен Тадевосян, Сурик Хачатрян остается в партии, где у него по-прежнему есть «свое место и своя роль».

На вопрос, будет ли Сурик Хачатрян каким-либо образом участвовать в избирательных процессах, Рубен Тадевосян ответил утвердительно. «В тех пределах, в которых ему позволит время и состояние здоровья, естественно, будет», - подчеркнул он.

Среди аналитиков в Армении в течение последних лет бытовало мнение о том, что, будучи губернатором Сюника и руководителем местной структуры РПА, Сурик Хачатрян обеспечивал голоса и, в конечном итоге, победу правящей партии в области во время общегосударственных выборов.

На вопрос, не опасаются ли в РПА, что с уходом Сурика Хачатряна у партии станет меньше голосов в области, Рубен Тадевосян ответил так: «Голоса приносят все члены организации, и в этом была заслуга не только одного Сурика Хачатряна».

Представитель правящей партии добавил, что считает, что Ваге Акопяну удастся обеспечить победу РПА на выборах в Сюнике. «Итоги выборов определяются в результате командной работы», - отметил Рубен Тадевосян.

Сам Сурик Хачатрян, однако, отказался комментировать свою отставку.

«Мне нечего Вам сказать. Желаю вам счастливого Нового года», - сказал он.