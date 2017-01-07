Мари – последние язычники Европы: традиции народа в рассказах местных девушек
В России проживают чуть больше полумиллиона марийцев. Традиции мари всегда шли из леса, и эту народность часто называют "последними язычниками" Европы. Марийцы верят в силы природы и проводят обряды в так называемых священных рощах. Фотограф Сергей Потеряев специально для "Idel.Реалии" встретился с марийскими девушками и узнал, что они думают о своей принадлежности к народности, связи с природой, и как они сохраняют культурное наследие
Показать больше
1
2
3
4