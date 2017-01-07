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Мари – последние язычники Европы: традиции народа в рассказах местных девушек

В России проживают чуть больше полумиллиона марийцев. Традиции мари всегда шли из леса, и эту народность часто называют "последними язычниками" Европы. Марийцы верят в силы природы и проводят обряды в так называемых священных рощах. Фотограф Сергей Потеряев специально для "Idel.Реалии" встретился с марийскими девушками и узнал, что они думают о своей принадлежности к народности, связи с природой, и как они сохраняют культурное наследие
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Волкова Ольга, 28 лет, преподаватель хореографии&nbsp; &quot;Для меня быть мари, &ndash; значит прежде всего знать свой язык, кухню. Семья &ndash; одно из важнейших&nbsp;понятий в моей жизни. С природой у меня особые отношения. Например, в детстве, когда плохо&nbsp;себя чувствовала, я приходила к березе и засыпала, настолько мне было спокойно&quot;.
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Волкова Ольга, 28 лет, преподаватель хореографии 

"Для меня быть мари, – значит прежде всего знать свой язык, кухню. Семья – одно из важнейших понятий в моей жизни. С природой у меня особые отношения. Например, в детстве, когда плохо себя чувствовала, я приходила к березе и засыпала, настолько мне было спокойно".

Мочалова Наташа, 19 лет, студентка &quot;Я на 100% марийка, но моя семья православная, хотя бабушка продолжает соблюдать некоторые обряды. Я живу в Марий Эл, и это для меня важно. Даже стыдно за тех марийцев, которые стесняются и называют себя русскими&quot;.
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Мочалова Наташа, 19 лет, студентка

"Я на 100% марийка, но моя семья православная, хотя бабушка продолжает соблюдать некоторые обряды. Я живу в Марий Эл, и это для меня важно. Даже стыдно за тех марийцев, которые стесняются и называют себя русскими".

Соловьева Наташа, 24 года, бухгалтер &quot;Мой марийский из семьи, дома говорили только на нем. Разговорный язык я знаю, а вот пишу иногда с ошибками. Семья была православная, но бабушки и дедушки ходили и в рощу. Особенно я ощущаю себя мари во время праздников, особенно домашних. Когда начинаются песни и танцы, не сценические, а настоящие, это и есть мари&quot;.
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Соловьева Наташа, 24 года, бухгалтер

"Мой марийский из семьи, дома говорили только на нем. Разговорный язык я знаю, а вот пишу иногда с ошибками. Семья была православная, но бабушки и дедушки ходили и в рощу. Особенно я ощущаю себя мари во время праздников, особенно домашних. Когда начинаются песни и танцы, не сценические, а настоящие, это и есть мари".

Ивайкова Катя, 22 года, танцовщица &quot;Мой папа мари, а мама русская, и семья более православная, чем обычно бывает в Марий Эл.&nbsp;Лично я себя марийкой не ощущаю, не знаю языка. Как по мне, настоящие марийцы остались только в деревнях, хотя у многих связь с природой осталась. Иногда хочется взять и уйти медитировать в лес. В городе порой перед сном я включаю звуки леса&quot;.
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Ивайкова Катя, 22 года, танцовщица

"Мой папа мари, а мама русская, и семья более православная, чем обычно бывает в Марий Эл. Лично я себя марийкой не ощущаю, не знаю языка. Как по мне, настоящие марийцы остались только в деревнях, хотя у многих связь с природой осталась. Иногда хочется взять и уйти медитировать в лес. В городе порой перед сном я включаю звуки леса".

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