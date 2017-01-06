Оппозиционеры: Серж Саргсян сам оспаривает итоги предыдущих выборов

В своем Новогоднем обращении президент Армении Серж Саргсян фактически поставил под сомнение результаты предыдущих выборов в стране. Такое мнение в беседах с Радио Азатутюн высказали представители ряда оппозиционных партий.

В частности, они указывали на высказывание Сержа Саргсяна о том, что «нам необходимы именно такие выборы, чтобы корабль нашего государства избежал известных из прошлого подводных камней».

В своем обращении президент Армении также заявил: «Весной 2017 года пройдут выборы в Национальное собрание. Наша общественность, объединившись, может организовать такой политический процесс, которому будет доверять каждый его представитель».

Депутат от фракции оппозиционной партии «Наследие» Заруи Постанджян считает, что в своем обращении Серж Саргсян не отрицает, что уже почти 25 лет в Армении нет общественного доверия к избирательному процессу.

«Общество может рассматривать это как политический процесс, с помощью которого оно может свергнуть действующий режим. Но это уже другой вопрос, относительно которого у Сержа Саргсяна есть опасения и страхи, и в этом обращении говорится именно об этих страхах», - в беседе с Радио Азатутюн отметила Заруи Постанджян.

По ее словам, Серж Саргсян понимает, что не сможет получить то количество голосов, которое он желает получить. «То есть, выборы нужно фальсифицировать, в результате чего он будет объявлен диктатором. Он говорит об этих подводных камнях, его опасения находятся в этой плоскости. Он хочет сделать все для того, чтобы проблем не возникало», - сказала она.

Лидер партии «Просвещенная Армения», депутат Эдмон Марукян также считает, что речь идет о поствыборных процессах и об их исключении. По словам Марукяна, поствыборных процессов не будет только в случае проведения свободных и справедливых выборов.

«Это все предвыборные слова, и ни в кого они надежду не вселяют. Об этом всегда говорилось, но ничего не менялось. Помимо отрицательных изменений я не видел каких-либо положительных изменений. А новое правительство помимо пресс-конференций ничего не сделало», - сказал Марукян.

По словам лидера партии «Просвещенная Армения», в стране будут положительные изменения только тогда, когда нынешняя правящая Республиканская партия станет оппозицией.

Член Союза информированных граждан Даниел Иоаннисян, который принимал активное участие в переговорах вокруг нового Избирательного кодекса Армении, считает, что поправки к данному законодательству говорят только о том, что на избирательных участках фальсификаций не будет, и что основные фальсификации будут происходить за пределами избирательных участков.

«Доверие или недоверие общества по отношению к выборам больше обусловлено тем, что у нас маленькая страна и все знают, кто любит кого. И когда избирается сила, которая не пользуется общественным доверием, то к выборам не может быть доверия», - отметил Иоаннисян.