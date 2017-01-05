Мэрия Еревана запретила распространение сатирического издания в городском транспорте

Мэрия Еревана запретила бесплатное распространение сатирической газеты «Цец» («Моль»), содержащей критику в адрес властей, в городском транспорте, объясняя этом тем, что издание может вызвать недовольство среди граждан.

Главный редактор издания Марианна Григорян в интервью Радио Азатутюн выразила недоумение в связи с подобным решением городских властей. По ее словам, вышел в свет лишь первый номер газеты, который еще не был распространен, однако мэрия уже посчитала, что издание вызовет недовольство.

«Я написала письмо [мэру Еревана] господину Тарону Маркаряну и получила весьма примечательный ответ, даже можно сказать беспрецедентный в своем роде ответ. Нам ответили, что распространение ежемесячной газеты политической карикатуры «Цец» в общественном транспорте нецелесообразно, поскольку это может вызвать недовольство пассажиров и граждан и оскорбить людей», - сказала Григорян.

Издателем газеты является «Медиалаб». Этот сайт уже не раз представлял публике острые политические карикатуры, в том числе и посредством выставок. В августе прошлого года после открытой выставки в сквере возле проспекта Маштоца в Ереване неизвестный или неизвестные лица в ночное время разбили стекло автомобиля Марианны Григорян и выкрали карикатуры, изображающие президента Сержа Саргсяна, спикера парламента Галуста Саакяна, главу полиции и других представителей власти. Несмотря на то, что недалеко от припаркованного автомобиля были камеры, правоохранительным органам до сих пор не удалось даже найти подозреваемого в этом деле.

По словам Марианны Григорян, преимущество карикатуры в том, что зачастую она может привлечь внимание больше, чем множество статей. «Вот мы и решили, что будем посредством карикатуры рассказывать людям то, что возможно», - объяснила главный редактор газеты «Цец».

По словам одного из карикатуристов издания Ваге Нерсисяна, их цель – говорить даже о самых сложных вещах посредством юмора. «Чтобы люди улыбались и, почему бы и нет, чтобы у них это вызывало чувство протеста… Может, герои карикатур тоже посмотрят на это и изменятся», - отметил он.

По словам Марианны Григорян, решение мэрии является не чем иным, как нарушением свободы слова.

«Я считаю это нарушением свободы слова и дискриминацией, поскольку есть издание, которое распространяется [в городском транспорте]. Почему же сатирическое издание, которое на данный момент является уникальным в своем роде среди нашей прессы, не должно распространяться?» - отметила редактор.

Корреспондент Радио Азатутюн связался с пресс-службой мэрии Еревана, где ему пообещали ответить после праздников.