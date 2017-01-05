Медаль генералу полиции вызвала неоднозначную реакцию

Президент Армении Серж Саргсян наградил медалью командующего внутренними войсками полиции, генерал-лейтенанта Левона Ераносяна, который сыграл ключевую роль в разгоне оппозиционной демонстрации в Ереване в июле прошлого года.

Левон Ераносян, который также является заместителем начальника Полиции Армении, был награжден за «отличную охрану общественного порядка». Соответствующий указ был подписан президентом в конце прошлой недели.

Ераносян был среди высокопоставленных полицейских чинов, которые лично приказывали и контролировали использование силы против десятков людей, которые вышли на улицы, чтобы выразить поддержку вооруженной группе «Сасна црер», удерживающей полицейский участок и выдвигающей политические требования. Многие в Армении сочли, что примененная полицией сила была чрезмерной.

Поздно вечером 29 июля участники протестов организовали шествие в ереванский район Сари Таг, примыкающий к удерживаемому «Сасна црер» полицейскому участку, который находился в полицейском оцепление со дня его захвата 17 июля. Полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона митингующих.

Более 60 человек получили ранения и были госпитализированы в результате применения полицией спецсредств, а также избиения со стороны людей в штатском, в которых многие узнали сотрудников полиции. Среди пострадавших были также, по крайней мере, 14 журналистов.

Ведущие оппозиционные партии Армении, а также местные и международные правозащитные организации решительно осудили насилие. Полиция Армении начала «внутреннее расследование» в связи с инцидентом. Пять сотрудников полиции, в том числе брат Левона Ераносяна, Лерник, были впоследствии отстранены от службы.

Насилие в Сари Таге вспыхнуло сразу после того, как Левон Ераносян употребил оскорбительные выражения в адрес оппозиционного депутата Заруи Постанджян, которая была в первых рядах демонстрантов.

«Трудно охарактеризовать [награждение Левона Ераносяна медалью] приличными словами», - отметила депутат в беседе с Радио Азатутюн в среду.

«Если бы я была мужчиной, я бы публично обругала того, кто наградил его», - добавила Заруи Постанджян.

Известный правозащитник Аветик Ишханян также выразил сожаление по поводу награждения Левона Ераносяна медалью. Он отметил, что генерал полиции был награжден скорее за его лояльность по отношению к правящему режиму, чем за его профессиональные качества.

«Хорошо известно, что наша страна не является демократической. И полиция защищает интересы властей, а не общественности», - заявил Аветик Ишханян.

Провластный депутат Акоп Акопян, однако, заметил, что брань в отношении женщины является моральной, а не юридической категорией. «Как полицейский, Левон Ераносян полностью выполнял свои обязанности», - подчеркнул он.