Семериков сменил Бордюжу на посту генсека ОДКБ

Исполнение обязанностей генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2017 года возложено на заместителя генсека ОДКБ Валерия Семерикова.

«В связи с истечением 31 декабря 2016 года срока полномочий генерального секретаря ОДКБ Бордюжи Николая Николаевича… исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2017 года возложено на заместителя генерального секретаря ОДКБ Семерикова Валерия Анатольевича», - говорится в сообщении ОДКБ.

Бордюжа занимал пост генерального секретаря ОДКБ с 2003 года. В декабре 2015 года на саммите ОДКБ в Москве было решено продлить срок его полномочий до 1 января 2017 года.

О том, как долго Семериков будет исполнять обязанности генсека ОДКБ, на официальной веб-странице организации ничего не сказано.

Отметим, что еще в 2015 году в ротационном порядке должность генсека ОДКБ должны были передать представителю Армении, однако было принято решение отложить вопрос на год. В октябре 2016 года было объявлено, что вопрос будет решен на декабрьском саммите ОДКБ в Санкт-Петербурге. Однако вопрос так и не был обсужден.

Как позже Николай Бордюжа сообщил журналистам, теперь вопрос будет рассматриваться на следующем саммите, который ожидается в апреле.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Сегодня участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.