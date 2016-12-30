ЦИК утвердила основной график парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении сегодня на внеочередном заседании единогласно одобрила график основных мероприятий по подготовке и проведению очередных парламентских выборов 2 апреля 2017 года.

Политические партии и блоки смогут подать документы для регистрации с 6-го по 16 февраля. То есть, у политических сил есть чуть больше месяца на то, чтобы завершить переговоры вокруг формирования блоков и составить избирательные списки.

Согласно утвержденному сегодня графику, предвыборная агитационная по выборам в Национальное собрание Армении пройдет с 5-го по 31 марта.

Возглавляемая Тиграном Мукучяном ЦИК сегодня также утвердила число впервые задействованных территориальных кандидатов. Вместо 41 избирательного округа Армения теперь будет поделена на 13 избирательных округов, в каждом из которых партии смогут выдвигать от 7 до 15 кандидатов, в зависимости от того, какова численность избирателей в данном округе, из расчета один кандидат на каждые 15 тысяч избирателей. К примеру, в Тавушской области политические силы смогут выдвигать максимум 7 кандидатов, а в Ширакской области – 15.

Оппозиция критикует именно это положение, утверждая, что это та же прежняя мажоритарная система. Тигран Мукучян, однако, отказался комментировать этот вопрос, заявив: «У Центральной избирательной комиссии есть свои функции».

Насколько известно Мукучяну, помимо обсуждений, предметных шагов по части установки видеокамер на избирательных участках пока нет, однако он считает, что отсутствие видеокамер не бросит тень на выборы, поскольку в Избирательном кодексе зафиксировано множество механизмов общественного контроля, которые дают возможность всем участникам избирательного процесса в полной мере следить за процессом.