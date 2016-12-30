Ричард Хогланд временно сменит Джеймса Уорлика на посту сопредседателя МГ ОБСЕ от США

С января 2017 года посол Ричард Хогланд временно будет назначен сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США. На этой должности он сменит посла Джеймса Уорлика, который завершит посредническую деятельность с 31 декабря 2016 года, сообщает пресс-служба посольства США в Армении.

У посла Ричарда Хогланда более чем 30-летний опыт дипломатической работы. В 2003-2006 гг. он был послом США в Таджикистане, в 2008-2011 гг. – в Казахстане, в 2011-2013 гг. – вице-послом в Пакистане. В последний период Хогланд руководил работами по военной координации в рамках российско-американского соглашения о прекращении насилия в Сирии и занимал должность первого заместителя вице-госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии. До этого он руководил офисом по вопросам Кавказа и Центральной Азии департамента Европы и Евразии и пресс-секретарем посольства США в России.

«Большой и многолетний дипломатический опыт посла Хогланда будет иметь существенное значение в работах США со сторонами по долгосрочному мирному урегулированию конфликта. США продолжают призывать стороны [карабахского конфликта] оставаться приверженными соглашению о прекращении огня, реализовать достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге договоренности, вернуться за стол переговоров, от чего выиграют все стороны», - говорится в сообщении американского посольства.

О том, кто окончательно заменит посла Джеймса Уорлика на посту американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, будет уведомлено дополнительно.

Напомним, Уорлик собирается стать партнером в российской юридической фирме «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

Напомним также, что в 2006 году после досрочного отзыва Джона Эванса с поста посла США в Армении администрация Джорджа Буша-младшего предложила на этот пост Ричарда Хогланда, назначение которого, однако было дважды заблокировано в Сенате проармянским сенатором Робертом Менендесом, усилиями местной армянской общины. Армянские и американские СМИ неоднократно высказывали мнение о том, что причиной отзыва Эванса стало его публичное признание Геноцида армян.