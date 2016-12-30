Армен Мартиросян: Манифест партии «Наследие» адресован всем

В опубликованном накануне «манифесте о смене власти» оппозиционная партия «Наследие» представила 9 положений, в случае согласия вокруг которых будет возможно достичь «какого-то блока оппозиционных сил».

Заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян в беседе с Радио Азатутюн сегодня сказал, что манифест адресован всем: «И политическим партнерам, и нашим гражданам, и членам нашей партии, всем. Иными словами, это – подход партии «Наследие», ее представления о будущих процессах, будь то в случае участия в блоке, что для нас является очень желательным, и мы боремся за такой широкий альянс, или же, если мы примем участие в выборах в одиночку, исходя из неких обстоятельств».

На вопрос, есть ли уже откликнувшиеся на манифест силы в плане присоединения к нему, Мартиросян ответил: «Мы не ставим перед собой такой задачи. Мы просто представили наши подходы, и призыва там нет… Вы знаете, что «Наследие» сейчас проводит обсуждения в широком формате. Мы пытаемся воплотить в жизнь этот широкий формат совместными усилиями вместе с нашими партнерами. Таким образом, мы опубликовали наши представления, чтобы общественность также была в курсе, о чем «Наследие» может говорить».

Отметим, что в манифесте «Наследия» представлены следующие положения: после победы на выборах исключить возможность включения какого-либо представителя в правительство национального согласия; принять новую конституцию, новый избирательный кодекс и провести новые выборы, а до этого провести реальные реформы во всех сферах; освободить политических заключенных; обеспечить справедливый суд в отношении членов группы «Сасна црер»; гарантировать свободу слова; переоформить отношения со всеми ведущими державами; проводить политику репатриации; гарантировать все внешние и внутренние составляющие безопасности Армении и Арцаха (ред: Карабаха); без согласия Республики Арцаха исключить какие-либо уступки Азербайджану; исключить также любой вариант поэтапного решения, при котором на первом этапе независимость Арцаха не будет признана Азербайджаном.