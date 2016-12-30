Пресс-секретарь МО: В результате карательных действий противник понес еще 4 потери

«Прошлой ночью произошло логическое развитие имевшей место накануне азербайджанской провокации: армянские подразделения провели карательные действия, в результате чего противник понес еще 4 потери», - на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Напомню, что утром 29 декабря азербайджанские вооруженные силы предприняли попытку диверсионного проникновения в направлении армянских позиций, расположенных к юго-востоку от села Чинаре Тавушской области, в результате чего с азербайджанской стороны было 7 жертв. Фактические, авантюра противника в течение двух дней стоила ему более десятка убитых военнослужащих», - подчеркнул пресс-секретарь оборонного ведомства Армении.

Ованнисян также напомнил, что «Министерство обороны Армении несколько раз подтвердило, что в его распоряжении находятся неопровержимые доказательства больших потерь азербайджанской стороны».

Сегодня Департамент по информации и связям с общественностью Министерства обороны Армении распространил сообщение о том, что после боев на Тавушском участке границы утром 29 декабря, возле одной из боевых позиций вооруженных сил Армении было обнаружено тело солдата в азербайджанской военной форме со смертельными ранениями. Согласно сообщению, с целью выяснения личности убитого проводятся соответствующие действия.

Напомним, что накануне Министерство обороны Азербайджана сообщило, что «без вести пропал» военнослужащий вооруженных сил Азербайджана Чингиз Гурбанов.

Сегодня же стало известно, что с целью возвращения тела убитого солдата Азербайджан официально обратился к международным структурам, в том числе к азербайджанскому представительству Международного комитета Красного Креста, к Минской группе ОБСЕ и к личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анджею Каспшику.

Напомним, что согласно Минобороны Армении, в результате попытки диверсионного проникновения ВС Азербайджана рано утром 29 декабря с армянской стороны погибли 3 военнослужащих.