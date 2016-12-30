Мы ждем жестких, адресных заявлений от международного сообщества – Шармазанов

«Да, у нас есть факты, и это – тело азербайджанского спецназовца, которое находится на армянской стороне, именно на территории Республики Армения, и это является неопровержимым доказательством», - заявил пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении, зампредседателя Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов на брифинге в четверг вечером, говоря о попытке диверсионного проникновения азербайджанских вооруженных сил на Тавушском участке армяно-азербайджанской границы.

По словам Шармазанова, от международного сообщества и сопредседателей Минской группы ОБСЕ Армения ожидает жестких, адресных заявлений – «на уровне заявления генерального секретаря ОДКБ или даже жестче».

«Потому что настало время называть вещи своими именами», - подчеркнул вице-спикер армянского парламента, предупредив, что общие оценки или молчание делают Азербайджан только наглее.