На армяно-азербайджанской границе ночь прошла относительно спокойно

Прошлой ночью на армяно-азербайджанской границе было относительно спокойно, тем не менее, было зафиксировано порядка 70 выстрелов. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Пресс-секретарь Армии обороны Нагорного Карабаха Сенор Асратян также сообщил, что ночь на линии соприкосновения с вооруженными силами Азербайджана прошла относительно спокойно. Тем не менее, согласно официальному сообщению карабахских властей, вооруженные силы Азербайджана около 40 раз нарушили режим прекращения огня, произведя в направлении армянских позиций более 1300 выстрелов из различных видов стрелкового оружия и снайперских винтовок.

«При необходимости также прибегая к ответным шагам, передовые части Армии обороны продолжают контролировать ситуацию, четко неся боевое дежурство», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Нагорного Карабаха.