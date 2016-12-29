Вследствие коррупционного скандала комиссии медико-социальной экспертизы могут быть упразднены

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня на заседании правительства обратился к раскрытой в Министерстве труда и социальных вопросов коррупционной цепи с участием как минимум 14 чиновников, подчеркнув, что в социальной сфере ожидает крупных реформ.

«Мы должны создать системы, которые исключат коррупцию. Необходимо повысить как адресность программ, так и их эффективность», - отметил премьер.

По делу о раскрытой на днях Службой национальной безопасности коррупционной цепи арестован начальник агентства медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальных вопросов Армен Согоян, еще один чиновник задержан.

Возглавляемая Согояном структура, по данным СНБ,за определение предусмотренной по закону группы инвалидности брала с граждан взятки в размере 20-40 тысяч драмов. Часть денег председатели медкомиссий периодически передавали начальнику агентства Согояну. В результате обыска в кабинете начальника агентства медико-социальной экспертизы были обнаружены суммы в размере 2.547.000 драмов и 600 долларов, подавляющая часть денег была в конвертах.

Сегодня после заседания правительства министр труда и социальных вопросов Артем Асатрян заявил, что не представлял, что в данной сфере могла быть коррупция, отметив, что перед назначением Согояна поручил ему очистить сферу. «Если бы у меня была хоть малейшая информация, такого бы быть не могло», - добавил министр.

Асатрян сказал, что в течение предстоящих 10 дней по поручению премьер-министра они инициируют законодательные изменения: комиссии будут распущены, экспертизу будут проводить организации здравоохранения, агентство будет изучать документы, гражданин не будет контактировать с принимающим решение органом.

«Если система загноилась, терапевтические меры больше проблему не решат, нужно перейти к хирургическим методам. То есть, эти комиссии, которые сегодня являются самыми проблематичными, мы просто упраздним», - сказал Артем Асатрян.

Министр сказал, что жалобы в этой сфере были, но их становилось меньше. В сфере проводились серьезные работы, заверил он. «Постоянно звучала озабоченность, но когда речь шла о проблеме предметно, никогда не назывались имена, фамилии, конкретные случаи, чтобы действительно можно было от этого избавиться», - отметил он.

Адвокат арестованного Согояна Айк Алумян пока отказывается от интервью.

Занимавший до Армена Согояна эту должность Микаел Ванян в 2012 году был уволен опять-таки после выявления в структуре коррупционных рисков. Сам Согоян на пресс-конференции несколько месяцев назад исключил коррупционные явления в возглавляемой им структуре