Пресс-секретарь МИД Армении: Предпринимаются все соответствующие шаги, характерные для ситуации

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Армении Тиграна Балаяна, армянской стороной предпринимаются «все соответствующие шаги, характерные для такой ситуации», в связи с диверсией вооруженных сил Азербайджана на Тавушском участке армяно-азербайджанской границы.

Представитель МИД заявил об этом, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, обратится ли внешнеполитическое ведомство Армении в связи с диверсией в международные структуры, в частности в ОДКБ, учитывая, что нападению подверглась территория Республики Армения.

На просьбу дать оценку подобному шагу азербайджанской стороны и объяснить, чем он может быть обусловлен, Тигран Балаян ответил так: «Шаги Азербайджана вообще как во внутреннем, так и во внешнем поле, давно уже не укладываются в рамки какой-либо логики».