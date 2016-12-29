Боестолкновение продолжается, с обеих сторон есть жертвы: Алтунян

Бой близ села Чинари Тавушской области Армении продолжается, с обеих сторон есть жертвы и раненые. Об этом Радио Азатутюн сообщил глава Департамента по информации и связям с общественностью Министерства обороны Армении Геворг Алтунян. Он добавил, что скоро по этому поводу будет официальная информация.

Информация о трех жертвах с армянской стороны, по словам Алтуняна, еще уточняется, «но, по всей вероятности, она подтвердится».

«С азербайджанской сторона тоже, естественно, есть убитые и раненые. Есть и другие детали, о которых на данный момент я не могу говорить, но в официальном сообщении о них будет сказано», - заявил глава Департамента по информации и связей с общественностью Минобороны Армении.