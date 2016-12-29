Минобороны Армении сообщает о попытке диверсионного проникновения на северо-восточной границе

Министерство обороны Армении сообщило о попытке диверсии, предпринятой рано утром в четверг подразделениями вооруженных сил Азербайджана на северо-востоке страны.

«Рано утром 29 декабря азербайджанские войска предприняли попытку диверсионной вылазки на участке государственной границы, юго-восточнее села Чинари Тавушской области Армении. Армянские военнослужащие вступили в бой с противником», - сообщил на своей странице вFacebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По словам Ованнисяна, боестолкновение с применением снайперского оружия и гранатометов продолжается. «Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию, пресекая посягательства противника», - пишет пресс-секретарь оборонного ведомства Армении.