Караян: В Армении монополистов нет

Спустя всего 100 дней после заявлений нового премьер-министра Карена Карапетяна о создании равных условий для бизнеса, ответственный за развитие экономики в возглавляемом им правительстве заявляет, что в Армении нет монополистов, а если кто-то знает о монополистах, может сообщить об этом правительству.

Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян сегодня на встрече с журналистами отметил, что улучшение бизнес-среды – один из приоритетов правительства.

Однако, как выяснилось, то, что должно сделать правительство, прежде всего, касается улучшения позиций в докладе Всемирного банка Doing Бизнес («Ведение бизнеса»).

«По четырем из 10 оценочных показателей, являющихся основой доклада Всемирного банка «Ведение бизнеса», а именно: подключение электричества, получение разрешения на строительство, признание банкротства и уплата налогов - средняя позиция Армении по-прежнему остается низкой, и она нас не удовлетворяет. Предусмотрены те меры, которые мы должны реализовать во всех этих четырех сферах, чтобы ведение бизнеса в Армении стало более простым, ясным и легким», - сказал министр.

Мы напомнили министру о том, что прогресс в Doing Business был одной из излюбленных тем еще правительства Тиграна Саргсяна, однако несмотря на прогресс в докладе, экономика Армении в конечном счете оказалась «в крайне тяжелом состоянии», как с трибуны парламента признал Карен Карапетян. На замечание о том, что по данным того же Всемирного банка среди постсоветских стран и стран Восточной Европы в Армении самая монополизированная экономика и что, по утверждению представителей малого и среднего бизнеса и экспертов, существование монополий в Армении продолжает оставаться проблемой номер один, а в представленном министром годовом отчете и программе на будущий год нет ни слова о борьбе с монополиями, и вопрос, неужели первоочередной проблемой экономики является подключение электричества или получение разрешения на строительство, Караян ответил: «Во-первых, в Армении монополии существуют лишь в сферах естественных монополий. Это сферы, где есть регулирование общественных услуг. В остальных сферах могут быть хозсубъекты, занимающие доминирующее положение, что обусловлено небольшими масштабами экономики Армении. А во всех остальных случаях, когда вы говорите, что есть монополии и прочее, было много разговоров по части различных видов товаров, и все мы стали свидетелями того, что рынок открыт. Во всяком случае, сегодня я могу вам с уверенностью заявить, что рынок открыт».

Комитет госдоходов (ведомство, возглавляемое, пожалуй, самым доверенным лицом премьер-министра Карапетяна, бывшим директором «Газпром Армения» Варданом Арутюняном) 21 ноября распространил сообщение, согласно которому один предприниматель, чье имя так и не было обнародовано, импортировал бананы из России в Армению, однако после пересечения границы столкнулся к препятствиями и лишь в результате вмешательства управлений оперативного розыска и внутренней безопасности Комитета смог реализовать импортированные бананы.

СМИ неоднократно писали о том, что монополия на импорт бананов и ряд других товаров принадлежит бывшему руководителю Службы принудительного исполнения судебных актов Миграну Погосяну, имеющему тесные связи с высшим руководством страны. Поэтому мало кто счел странным то, что правоохранительные органы так и не выяснили, кто те неизвестные, которые пытались препятствовать импорту бананов в Армению, особенно после заявления премьера Карапетяна о том, что отныне для всех бизнесменов будут созданы равные условия. Также осталось неизвестно, почему этот предприниматель решил больше не импортировать бананы.

В этой связи Караян сказал: «Я могу с уверенностью вам сказать, что в нынешней реальности никаких ограничений, никаких монополистских идей нет. Если есть, прошу сообщить о конкретных случаях лично мне».

Караян сделал примечательное заявление о том, что «бизнес не доверял государству, между тем, новому правительству, похоже, удалось переломить эту атмосферу». «Я с вами согласен, что было недоверие к государству в деловой среде, не было достаточно ясным сотрудничество с правительством. И мы, уделив много внимания и сделав большой акцент на этом сотрудничестве, можем сегодня констатировать, что уже есть тот настрой, когдк действующие в Армении организации готовы делать новые инвестиции», - сказал он.

По словам министра, в предстоящие годы экономический рост в Армении прежде всего должен быть обеспечен за счет экспорта, такова цель правительства. 2016 год Армения завершит с ростом экспорта на уровне 21%. При этом несравнимо скромным является экономический рост – 0,5%. В следующем году планируется экономический рост на уровне 3,2%. Выяснилось, однако, что нужен, по крайней мере в десять раз больший экономический рост, чтобы жизненный уровень населения повысился. «Для обеспечения благосостояния нам в настоящее время в среднесрочной перспективе необходимо выйти на уровень 5-6%», - сказал министр экономического развития и инвестиций.