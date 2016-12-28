Оганян опровергает утверждения о том, что его направляют

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян опровергает утверждения о том, что его деятельность в последнее время является «проектом власти», заявляя, что решение о представлении политической заявки он принял самостоятельно, «исходя из сложившегося в стране внутриполитического, экономического, морального кризиса».

На своей странице в соцсети Facebook экс-министр обороны, в частности, написал: «Хочу публично ответить на присланные на мою электронную почту и чаще всего муссируемые в СМИ вопросы. Во всех вопросах красной линией проходит эта идея: являюсь ли я проектом власти? Со свойственной офицеру высокой ответственностью заверяю и отвечаю: НЕТ.

Направляют ли меня первый, второй и действующий президенты Армении? Я, Сейран Оганян, повторяю: решение представить политическую заявку я принял самостоятельно, исходя из сложившегося в стране внутриполитического, экономического, морального кризиса. Заверяю формирующих вместе со мной команду патриотически настроенных людей, политических деятелей, боевых товарищей, которые присоединятся ко мне в политической борьбе, что мы будем вместе с народом во имя национальных идей, безопасности народа и его мирного созидания.

Хотел бы отметить, что в ходе своей деятельности, занимая важнейшие должности при всех президентах страны, я служил не лицам, а Республике Армения, поэтому считаю неприемлемыми «примитивные» спекуляции.

Я в первую очередь обратился к карабахскому конфликту, поскольку после того, как я представил заявку в политике, вопрос номер один, который мне задавали политические и военные деятели, представители различных слоев общества из Армении, Арцаха и Диаспоры, местные и иностранные СМИ, касался моей позиции по карабахскому конфликту. Я, как военный, а отныне и как политический деятель, публично высказал свою позицию по карабахскому конфликту, являющемуся для нашего народа и государства краеугольным камнем.

Я еще раз настаиваю на том, что поспешное и неблагоприятное разрешение карабахской проблемы ценой бессмысленных уступок – это удар по нашей государственности. Я утверждаю, что народ Нагорного Карабаха, обретя свою независимость в ходе упорной и кровопролитной борьбы, создал государство, которое называется Арцах, у которого есть своя Конституция, обеспечивающие безопасность вооруженные силы, развивает государственные институты, экономику и как государство пытается представить заявку рядом с другими государствами мира, завоевавшими свою независимость в результате конфликтов».

В своем заявлении Оганян коснулся также апрельской войны, в частности, отметив: «Наш героический народ, армия обороны, весь командирский состав смело отбросил противника и защитил родную землю. Давать военные оценки апрельской войне имеют право все те военные деятели, которые знакомы с передовой, с ее особенностями, вооружением и реальными проблемами армии. Как военный деятель я не избегаю отвечать на вопросы, которые не содержат тайны и подлежат публичному обсуждению. Победу одержали солдат и командир, и нельзя превращать кровь погибших на передовой ребят в предмет политического торга».