В Армении вышла в свет книга о сталинских репрессиях

В Армении вышла в свет объемная коллекция «Сталинские репрессии в Армении: история, память, повседневность» под авторством историков-этнологов Грануш Харатян, Гаяне Шагоян, Арутюна Марутяна и Левона Абрамяна.

Каждый из ученых написал отдельный раздел. В отдельном разделе представлены воспоминания репрессированных и их потомков.

Это примечательное издание на 400 страницах опубликовано Институтом археологии и этнографии НАН РА, Армянским центром этнологических исследований «Азарашен» и Институтом по международному сотрудничеству Демократического союза высших школ Германии.

В самом начале презентации, которая прошла в Ереване 27 декабря, Грануш Харатян подчеркнула, что за весь период после обретения Арменией независимости была проведена большая работа по выявлению картины репрессий сталинской эпохи. «Мы не пионеры, не первопроходцы. Здесь сидят г-н Арменак Манукян, г-н Аматун Вирабян. Есть также Феликс Бахчинян, и не только историки, но и литературоведы. Особенно, учитывая тот факт, что, в частности, обсуждаются репрессии тридцатых годов в литературной среде».

Грануш Харатян стала автором раздела книги под названием «Дискурс национализма и нацеливание на память о геноциде в политическом насилии», где в подразделе «жертвы и виновные» она также обратилась к убийству Агаси Ханджяна, к контрнационалистической борьбе в Армении 30-х годов, а также ссылку тысяч турецких армян в Алтайский край в Сибири, узаконивание политических репрессий и т.д..

Статьи в книге полностью основаны на архивных материалах и выводах, сделанных из воспоминаний членов армянских семей, ставших жертвами сталинских репрессий, а также из бесед с ними.

Особенно тяжелым было положение армян, которые до этого были турецкоподданными. Люди, пережившие геноцид, в Армении приговаривались к максимальному наказанию – расстрелу, или, в лучшем случае, ссылке в Сибирь, просто потому, что родились в Турции.

Соавтор книги о сталинских репрессиях в Армении Арутюн Марутян подчеркивает, что он обратился к очень личной теме, поскольку его мать также была сослана в Сибирь только потому, что в свое время была турецкоподданной.

«Когда говорят о сталинской эпохе, всегда используют выражение «культ личности», что, на мой взгляд, является спасительной теорией, выдвинутой верхушкой Коммунистической партии для того, чтобы возложить вину на конкретного человека и его пособников. Иными словами, поскольку вина возлагалась на них, в целом она снималась с Коммунистической партии и режима», - отметил Марутян.