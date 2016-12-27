Британская компания поможет спроектировать новую транспортную систему Еревана

Новая транспортная система Еревана находится уже на этапе проектирования. Сегодня был заключен соответствующий договор с международными консультантами. Проектированием занимается британская компания WYG. К работам привлечены также одна нидерландская и одна армянская компания.

По словам заместителя мэра Еревана Ваге Никояна, выбранные компании должны в течение 6 месяцев изучить транспортную сферу Еревана и предложить эффективную модель. За эту работу мэрия заплатит 850 тыс. долларов.

«Мы убеждены, что если хотим иметь современную и соответствующую международным стандартам транспортную систему, то одним из ее важных компонентов является как раз электронная система продажи билетов и то, что работа водителя не должна быть обусловлена числом пассажиров, взиманием платы с пассажиров и прочим. Водитель должен делать свою работу. Критерием работы водителя должно быть достижение остановок в установленные сроки и оказание услуг в соответствии с установленными стандартами», - добавил Никоян.

Городские власти обещают, что примерно через год в столице будет действовать европейская транспортная модель. «Газелей» не будет, будут новые автобусы, будет внедрена электронная система продажи билетов.

На реализацию проекта потребуется около 100 млн долларов. По словам вице-мэра Еревана, если не будет инвесторов, они возьмут кредит. «Мы провели предварительные переговоры с Европейским инвестиционным банком, который дал свое устное согласие предоставить городу дешевые финансовые средства при наличии подобного проекта. Европейский инвестиционный банк в данный момент дал согласие на 50-процентное финансирование проекта в случае предоставления остальных 50% другими донорами. Мы продолжаем переговоры. Наша цель состоит в том, чтобы когда пакет будет готов и останется бы лишь момент инвестиций, в этот момент мы имели бы также финансовые средства», - сказал Никоян.

Консультанты были выбраны посредством международного конкурса. Новую транспортную модель они должны представить в июне 2017 года. После этого, по словам Никояна, начнется этап общественных обсуждений. «Мы должны понять, что должны менять транспорт: перемещаться из одной точки в другую на одном транспорте может быть уже невозможно. Это должно быть в полной мере преподнесено нашей общественности», - сказал он.

«При внедрении новой транспортной системы произойдет также повышение тарифа», - сказал вице-мэр столицы, добавив, что они поставили перед консультантом задачу - чтобы существенного повышения не было. Это они сделают, к примеру, за счет сокращения транспортных средств. «Мы убеждены, и наши изучения показывают, что в случае оптимальной, эффективной транспортной сети мы получим существенное сокращение числа транспортных средств, если не сокращение вдвое. В случае четко фиксированного пассажиропотока сокращение транспортных средств вдвое приведет к эффективности затрат, к существенному сокращению расходов», - отметил Ваге Никоян.

В вопросе установления тарифа важно также, за что будет платить пассажир. Консультант должен решить, будет ли билет ограничен по времени, по расстоянию или как-то иначе.

Председатель общественной организации «Информированный и защищенный потребитель» Бабкен Пипоян отмечает, что сейчас транспортная система Еревана находится в позорном состоянии. Реформы, конечно, нужны, но по каким критериям консультант будет проектировать новую модель, неясно. Процесс, по его словам, непрозрачный.

Пипоян также является членом созданной несколько лет назад в мэрии рабочей группы по обсуждению проблем данной сферы, однако эта группа уже долгое время не проводила заседаний. «Была рабочая группа, созвали бы ее и представили бы критерии. Может, и мы бы предложили какой-то критерий», - сказал он.

По словам Пипояна, по новому Налоговому кодексу налог на использование автобусов повысился, а налог на использование микроавтобусов снизился, что не способствует увеличению числа автобусов.