В Армении комментируют факт неизбрания представителя Армении на пост генсека ОДКБ

Тот факт, что на состоявшемся накануне в Санкт-Петербурге саммите ОДКБ представитель Армении вновь не был избран на должность генерального секретаря организации, пресс-служба президента Армении объясняет отсутствием на заседании президента Беларуси и отсутствием в связи с этим кворума.

Напомним, вопрос назначения нового генерального секретаря ОДКБ был отложен до следующего саммита организации, который состоится в апреле будущего года.

Это не первый раз, когда по каким-то причинам де-юре военно-политические союзники Армении - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия - отказываются избрать на пост руководителя исполнительного органа ОДКБ представителя Армении. Между тем, решение об избрании на эту должность на ротационной основе представителей стран-членов организации было принято еще год назад, в декабре прошлого года.

В прошлом году на саммите ОДКБ в Москве было принято решение о продлении полномочий действующего генерального секретаря организации Николая Бордюжи еще на один год и возвращении к вопросу нового генсека в октябре этого года на саммите в Ереване. Однако на ереванском саммите (Армения в текущем году председательствовала в ОДКБ) новый генсек вновь не был назначен, на этот раз уже по причине отсутствия президента Казахстана, и было решено отложить обсуждение вопроса до декабря.

Российские СМИ сегодня обратились к состоявшимся накануне в Санкт-Петербурге саммитам ЕАЭС и ОДКБ, отметив, что представителю Армении «и на этот раз не удалось» стать генеральным секретарем ОДКБ. А отсутствие Лукашенко российские СМИ объясняют, прежде всего, серьезными разногласиями между Москвой и Минском в сферах торговли и энергетики. К вопросу отсутствия Лукашенко на саммитах обратился и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что отсутствие президента Беларуси не помешает работе заседания ВЕЭС, все президенты подпишут заранее согласованные документы, а подписанные документы далее будут направлены в Минск с тем, чтобы Лукашенко «смог их там подписать».

По словам члена Комитета по внешним отношениям Национального собрания Армении Самвела Фарманяна, в Армении должны четко понимать, что членство Армении в ОДКБ – это всего лишь продолжение армяно-российских военно-политических отношений. Поэтому не нужно связывать больших надежд с этой организацией.

А в связи с вопросом назначения нового генсека ОДКБ Фарманян в частности отметил: «Назначение генерального секретаря ОДКБ, как вы знаете, происходит на основе консенсуса. То есть, руководители всех стран должны присутствовать и дать согласие. Теперь вы оспариваете вопрос и очень правильно делаете: как получилось, что в одном случае Назарбаев не приехал в Ереван, во втором случае Лукашенко не приехал в Санкт-Петербург, а в третьем случае, не знаю, что может произойти?»

«Есть проблема? Да, есть. Но параллельно с существованием этой проблемы кто-либо из глав государств публично заявил о нецелесообразности назначения на ротационной основе? Нет», - отметил представитель правящей Республиканской партии Армении.