В 2016 году объем частных трансфертов в Армению оказался меньше, чем в кризисном 2009 году

В уходящем году объем денежных переводов в Армению по сравнению с предыдущим годом вновь сократился более чем на 10%. В 2016 году объем частных трансфертов оказался меньше, чем в кризисном 2009 году.

Экономист Бабкен Тунян, основываясь на данных, опубликованных Центральным банком Армении, отметил, что сократился в особенности объем трансфертов из России. «Поскольку основным источником является именно Россия, снижение трансфертов оттуда для нас более ощутимо. Например, в январе-октябре, общий объем трансфертов или денежных переводов сократился на 10,4%, объем трансфертов из России - на 13,6%. По странам больше всего сократился объем трансфертов из Казахстана, примерно на 60%. Из некоторых стран приток увеличился – из Германии, Франции. Но их объем очень мал и не оказывает большого влияния на общий объем», - сказал экономист.

Из имеющей экономические проблемы Армении, опять-таки по данным ЦБ, увеличился отток денег. Большинство переводов из Армении были отправлены в Россию: за январь-октябрь - более 280 млн долларов. С другой стороны, сократился объем денежных переводов из Армении в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

«Отток в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты сократился примерно на 40%. Это говорит о снижении объемов двустороннего торгового оборота, потому что в переводы физических лиц входят также платежи за товары», - добавил Тунян.

Сильно зависящая от трансфертов Армения, по словам экономиста, пока не предпринимает достаточно шагов для снижения негативного влияния денежных переводов из-за рубежа на экономику. «Мы не можем сделать так, чтобы через несколько месяцев или через год трансферты не оказывали такого влияния. Следовало начать решать этот вопрос много лет назад. Об этом говорилось, когда отмечалось, что есть большая зависимость от трансфертов и нужно за счет внутренних ресурсов ослабить эту зависимость. Но этого не произошло. То есть, экономика Армении похожа на больного, наркомана, который всегда зависит от определенной дозы наркотика. И когда эта доза уменьшается, уже начинаются серьезные проблемы. Мы должны попытаться не восполнять дозу другими, лекарствами-заменителями, а вообще избавиться от этой зависимости», - сказал Бабкен Тунян.

Для того, чтобы избавиться от зависимости, по мнению Туняна, необходимы такие реформы, о которых правительство все время говорит, но так и не воплощает их в жизнь. «Нужны политическая воля, улучшение судебной системы, формирование здоровой конкурентной среды», - отметил экономист.