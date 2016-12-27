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Политика

На предстоящих выборах министр-дашнакцакан «будут активным»

Министр охраны природы Армении Арцвик Минасян, Ереван, 27 декабря 2016 г.

Министр охраны природы Армении Арцвик Минасян, Ереван, 27 декабря 2016 г.

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На подводящей итоги года пресс-конференции министра охраны природы Арцвика Минасяна журналисты в первую очередь поинтересовались у министра-члена АРФ «Дашнакцутюн» о том, что он будет делать на предстоящих парламентских выборах для обеспечения голосов своей партии.

Минасян ответил, что в этом вопросе будет активным, будет продвигать идеи «Дашнакцутюн», основываясь на Конституции страны в новой редакции, речи президента Армении Сержа Саргсяна от 12 февраля 2016 года и меморандуме, подписанном между АРФ «Дашнакцутюн» и Республиканской партией Армении.

«Естественно, значительная часть голосов наших избирателей будет зависеть также от работы ответственного партии, который является членом правительства и чья линия также напрямую связана с линией партии. И я сделаю все, чтобы наши избиратели увидели, что «Дашнакцутюн», как минимум в плане отраслевой политики, не отступает от заявленного ею»

Уже три месяца занимающий пост министра охраны природы Минасян признался, что в вверенной ему сфере проблем немало, начиная от законодательных пробелов и заканчивая системными коррупционными рисками. Последние обусловлены в особенности звеном контроля.

На вопрос о незаконной деятельности экологических инспекторов и лесников министр ответил. «Несомненно, такая проблема существует. Несомненно, в этом направлении мы осуществили соответствующие работы, то есть, есть возбужденные дела».

На вопрос Радио Азатутюн, знаком ли он с исследованием, проведенным Американским университетом, согласно которому уровень содержания свинца в крови детей, живущих в городах Алаверди, Ахтала, а также в ереванском административном районе Эребуни, в несколько раз превышает установленную норму. Изучено также содержание тяжелых металлов в почве в Алаверди, и полученная картина также вызывает тревогу, министр ответил: «Мы изучаем эту информацию. Краткий вариант анализа нам передан, если мы говорим об одном и том же исследовании. Уже есть поручение, чтобы в течение первых 15 дней января мы смогли организовать обсуждения и осуществить эти работы».

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