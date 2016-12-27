Генрих Мхитарян стал автором красивого гола

В очередном туре английской премьер-лиги в понедельник вечером «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче победил «Сандерленд» со счетом 3: 1.

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян вышел в составе «Манчестер Юнайтед» на замену и стал автором красивого гола в стиле Златана Ибрагимовича. Кстати, ассистировал Мхитаряну сам Ибрагимович.

Армянский футболист впервые вышел на поле после того, как получил травму в матче против «Тоттенхэма» 11 декабря. Напомним, что в том матче Генрих Мхитарян забил свой первый гол в составе «Манчестер Юнайтед» в рамках премьер-лиги.