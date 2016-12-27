Обзор прессы за 27 декабря

Газета «Чоррорд ишханутюн» пишет: «Два важнейших события уходящего года – апрельская война в Карабахе и захват здания ППС полиции в Ереване – выявили реальное состояние страны и ту страшную ненависть, которую испытывает подавляющее большинство населения по отношению к действующим властям. И Серж Саргсян принял решение: надо начать большой блеф и создать иллюзию того, что Республиканская партия начинает с нуля, представляясь человеческим лицом. На предстоящих парламентских выборах будет действовать этот механизм. То есть, новое правительство и его премьер Карен Карапетян будут обеспечивать лишь рекламную часть, в то время как черновую работу все равно будут делать «рейтинговые» кандидаты, которые не имеют никакого отношения к ценностям, которыми, якобы, руководствуется новое правительство».

«Варианта поэтапного урегулирования карабахского конфликта больше не существует», - в беседе с корреспондентом газеты «Аравот» заявил Давид Шахназарян. Бывший министр национальной безопасности Армении добавил, что после аннексии Крыма со стороны России и апрельской войны в Карабахе становится ясно, что международные гарантии не работают.

В газете «Айкакан жаманак» читаем: «С 1-го января для наших потребителей снизится тариф на газ, и это при том, что никакого другого условия не поменялось: на границе Армении газ стоит столько же, сколько и до этого, а финансовые риски, связанные со снижением цены на газ для конечного потребителя, то есть возможные убытки, возьмет на себя собственник газораспределительной компании «Газпром Армения» - «Газпром». Это означает одно из двух: либо в прошлом газ продавался по завышенной цене, либо российская государственная компания за свой счет оказывает политическую поддержку правительству, которое сейчас возглавляет один из бывших менеджеров этой компании. Какова будет цена этого трудно даже предположить. Иными словами, снижение тарифа на газ не имеет ничего общего с повышением эффективности управления или реформами. А это означает, что в один прекрасный день будет принято решение поднять тарифы».