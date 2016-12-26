Траур в России

В России сегодня – общенациональный день траура по жертвам авиакатастрофы под Сочи, где в море рухнул военный Ту-154, летевший в Сирию. Власти предполагают, что погибли все 92 человека, находившиеся на борту, в том числе 68 участников ансамбля песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись на сирийскую базу Хмеймим, чтобы выступить перед российскими военнослужащими с праздничным концертом. Среди жертв была и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. В её честь назовут одно из медицинских учреждений Министерства обороны России, заявил замглавы ведомства Руслан Цаликов. Он сообщил, что гуманитарный груз фонда был доставлен в Сирию другим бортом и уже находится на авиабазе Хмеймим. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил назвать именем Глинки первый хоспис, открытый в городе благодаря ее усилиям.Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Республиканская детская клиническая больница в Грозном также будет названа в честь главы "Справедливой помощи". Москвичи второй день несут цветы и свечи к фонду Елизаветы Глинки в центре российской столицы.