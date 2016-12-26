Сейран Оганян отвечает Левону Тер-Петросяну

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, заявивший на днях о намерении вернуться в активную политику и принять участие в предстоящих парламентских выборах, сегодня на своей странице в соцсети Facebook представил свои подходы к урегулированию карабахского конфликта.

«Проблема Арцаха является не препятствием для развития армянской государственности, а совсем наоборот. Точка зрения, будто Армения не в состоянии развиваться без скорейшего разрешения карабахской проблемы, фундаментально неверна или же является искренним заблуждением. Она не только далека от реальности (в течение долгих лет замороженного конфликта у нас были двузначные показатели экономического роста, а также была зафиксирована иммиграция), но и просто ослабляет позиции Армении в переговорном процессе», - в частности написал Сейран Оганян.

Экс-министр обороны также выразил мнение, что односторонние уступки армянской стороны в вопросе Карабаха создадут для Армении неблагоприятные условия. «Односторонние уступки или поспешные и необоснованные «компромиссы» в карабахском вопросе не обеспечат мир, а увеличат вероятность возобновления войны, и в этом случае мы окажемся в невыгодном с военной точки зрения положении», - подчеркнул он.

Точку зрения о том, что без скорейшего урегулирования карабахского конфликта Армения и Карабах не могут развиваться и что в случае уступки одной части возможно сохранить хотя бы остальную часть, в противном случае есть опасность потерять все, две недели назад высказал первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Сегодня комментируя заявление фактически возражающего первому президенту Сейрана Оганяна, пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян заявил: «Поскольку Сейран Оганян считает, что карабахский конфликт не только не препятствие для развития Армении, но и, по сути, счастье, упавшее на голову армянской нации, то его слова настолько несерьезны и настолько не имеют связи с реальностью, что мы не считаем нужным их комментировать. Если Сейран Оганян вступает в избирательную борьбу с этой «всеспасительной» платформой, то с сегодняшнего дня его политическую карьеру можно считать завершенной».

В урегулирование конфликта путем переговоров и взаимного согласия Сейран Оганян, тем не менее, верит, однако в том случае, если Азербайджан откажется от своей агрессивной политики. Экс-министр обороны подчеркивает, что для повышения безопасности Армении и Нагорного Карабаха и укрепления собственных позиций в переговорах необходимо создать конкурентоспособную экономику. «Наша страна должна выйти из западни нынешних экономических отношений и иметь стабильное развитие. В стране должны установиться толерантность и атмосфера справедливой конкуренции, прогресс во всех сферах жизни. Должна установиться легитимированная истинными голосами власть, пользующаяся общественным доверием», - считает Оганян.

В ответ на эту запись экс-министра обороны в Facebook руководящий член правящей Республиканской партии Армении Ованнес Саакян сказал: «Г-н Оганян не сказал ничего нового, об этом говорили все, в том числе и мы. О формировании власти на принципах конкуренции и справедливости, о выходе из тупиковой экономической ситуации. Наверное, он имеет в виду границу с Турцией или блокаду, в которой мы находимся, независимо от Турции. Думаю, все мысли для нас приемлемы и понятны. Мы все всего лишь должны понять, что с народом, общественностью, гражданином, с каждым нужна индивидуальная работа, что мы сегодня и делаем».