На заседании ВЭЕС президент Армении выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на КПП «Верхний Ларс»

На состоявшемся сегодня в Санкт-Петербурге заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЭЕС) президент Армении говорил о достижениях и упущениях в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) за прошедшие два года.

Подводя итоги двухлетней деятельности ЕАЭС, Серж Саргсян подчеркнул, что наряду с фиксированием достижений,необходимо также акцентировать внимание на проблемных вопросах, тормозящих полноценное функционирование единого экономического пространства.

«Было бы желательно, конечно, чтобы эти актуальные вопросы были обсуждены при участии всех наших коллег», - сказал Саргсян.

Отметим, что на этом заседании отсутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Говоря о достижениях, президент Армении омтетил, что позитивным можно считать то, что темпы сокращения взаимной торговли снижаются, есть положительная динамика по промышленному и сельскохозяйственному производству.

«Хотел бы также отметить в качестве существенного достижения нашей организации тот факт, что успешно запущен и работает механизм ротации высших должностных лиц. Думаю, выражу солидарное мнение, что все наши опасения по поводу целесообразности и продуктивности такого шага остались позади», - цитирует слова Саргсяна пресс-служба президента Армении.

Подчеркнув достижения, Серж Саргсян, в то же время, отметил, что потенциал Союза в части реакции на социально-экономические вызовы реализуется еще в недостаточном объеме. «Как следствие, ожидания бизнеса и граждан от создания и деятельности Союза, связанные с его ролью в модернизации экономик и повышении качества жизни граждан, остаются нереализованными. Правовая основа частично сформирована, но сохраняются ограничения использования интеграционного потенциала, что, по нашему мнению, не позволяет оперативно реагировать на ухудшение ситуации в мировой экономике. Одним словом, несмотря на серьезные продвижения, пока еще открытыми остаются немало вопросов», - сказал президент Армении.



Он также коснулся проблемы КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, отметив: «Перед Арменией остро стоит вопрос обеспечения непрерывной связи со странами-членами ЕАЭС. В условиях отсутствия общей границы со странами ЕАЭС, наша торгово-экономическая связь осуществляется через территорию Грузии – через КПП «Верхний Ларс». Но, к сожалению, обусловленная рядом обстоятельств – погодными условиями, бюрократическими процедурами, работа данного КПП периодически нарушается, что наносит серьезный ущерб нашим хозяйствующим субъектам. В этой связи мы придаем важное значение созданию отдельного проезда для транспортных средств, принадлежащих странам-членам ЕАЭС, который значительно облегчит осуществление грузоперевозок. Это даст представителям бизнеса наших стран реальное ощущение полезности функционирования нашего Союза».

Представляя свое видение развития ЕАЭС, Серж Саргсян положительно оценил подписание сегодня в Санкт-Петербурге нового Таможенного кодекса ЕАЭС. «Принятие Таможенного кодекса - весомый шаг на пути нашей дальнейшей интеграции, так как он очерчивает переход к единому таможенному регулированию на всем пространстве экономического союза. Важно, что новым Кодексом установлены передовые, соответствующие международным стандартам подходы. Применение указанных подходов упростит процедуру пересечения товаров таможенной границы ЕАЭС, сделает ее транспарентной, в том числе и посредством внедрения системы электронного декларирования, что и является нашей задачей. В этой связи, хотел бы обозначить следующий момент. При переходе на ту или иную систему администрирования, следует высвободить бизнес от лишнего бумаготворчества, стремиться максимально совместить принципы необходимости и достаточности», - сказал президент Армении.



